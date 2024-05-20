Исак и Бробби из «Аякса» – основные кандидаты «Арсенала» на позицию нападающего (The Independent)

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«Арсенал» планирует усиление этим летом.

Как пишет The Independent, «канониры» стремятся подписать топового нападающего до начала предсезонной подготовки, и в списке приоритетов находятся Александер Исак из «Ньюкасла» и Брайан Бробби из «Аякса». По словам источника, лондонцы видят в отсутствии форварда недостающий элемент, который поможет им сформировать команду, способную взять чемпионство. 

Микель Артета уже давно начал планировать работу на следующий сезон и хочет привлечь в команду трех игроков уровня основной команды, при этом избавившись от трех-четырех футболистов.

Ранее они уже рассматривали возможность приобретения нападающего в январе. Изучался вариант с Айвеном Тоуни, но цена «Брентфорда» в 100 миллионов фунтов отпугнула «Арсенал», и с тех пор он выбыл из шорт-листа.

Утверждается, что Исак остается наиболее предпочтительным вариантом, но есть понимание, что «Ньюкасл», скорее всего, откажется продавать его. «Сороки» надеются, что шведский нападающий подпишет новый контракт, так как они хотят строить проект вокруг него.

Отмечается, что Артета хочет завершить все сделки заранее, чтобы команда была готова к работе над новым сезоном, в котором они стремятся набрать более 90 очков. Планы на рынке уже напоминают действия «Ливерпуля» 2018 года.

Если «Арсенал» не сможет подписать Исака, то следующим наиболее вероятным вариантом станет Бробби. 22-летний нидерландский нападающий стал открытием «Аякса» в этом сезоне, забив 22 гола в 42 матчах, что привлекло интерес ряда крупных клубов.

Еще один вариант в шорт-листе – соотечественник Исака, 25-летний Виктор Дьокереш из «Спортинга».

Также сообщается, что Артета хотел бы пригласить еще хотя бы одного левого защитника, а также еще одного полузащитника.

6 комментариев
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А за Исака сколько Ньюкасл попросит? Меньше 100? Сомневаюсь.
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Ответ Dr.Hapot
Берите Кудуса
Так он не нападающий.
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Осимхена или Исака надо, Серлота на крайняк
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Бробби мид
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Брать Бробби смешно, когда у них уже был свой Бробби дома(Балогун, которого продали).
В чемпионате Португалии за гегемона даже Сеферович разрывал, так что Дьокереш с одним сезоном покупка тоже крайне рисковая.
А за Исака запросят очень много.
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