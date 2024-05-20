Литвинов об уходе Джикии: «Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер, как старший брат для меня. Попрощаюсь с ним еще раз, гудеть не будем, кофе выпьем»

Руслан Литвинов рассказал, как воспринял уход Георгия Джикии из «Спартака».

«Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат.

Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем. Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться», – сказал полузащитник «Спартака» .

Джикия допустил, что Соболев станет капитаном «Спартака»: «Соболь может — факт. У него всего хватает, но будет не совсем справедливо по отношению к Зобнину, Селихову, Максименко»

Джикия о мечте завершить карьеру в «Спартаке»: «Мне только 30 лет. Все может быть. Время покажет, каким я был спартаковцем»