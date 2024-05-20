Литвинов об уходе Джикии: «Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер, как старший брат для меня. Попрощаюсь с ним еще раз, гудеть не будем, кофе выпьем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал, как воспринял уход Георгия Джикии из «Спартака».

«Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат.

Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем. Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться», – сказал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Джикия допустил, что Соболев станет капитаном «Спартака»: «Соболь может — факт. У него всего хватает, но будет не совсем справедливо по отношению к Зобнину, Селихову, Максименко»

Джикия о мечте завершить карьеру в «Спартаке»: «Мне только 30 лет. Все может быть. Время покажет, каким я был спартаковцем»

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5 комментариев
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Георгий, ждём в Химике, пора в родную гавань)
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Тема Мостового и немного Джиги-а в таблице пусто да и в Кубке фиги ! ))
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Кофе с утра после ночного веселья
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гудеть не будем, хинкалей пожрём
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Пора и тебя провожать ! Засиделся что то ты в Спартаке!
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