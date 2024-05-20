Журналист Риоло раскритиковал Дембеле за поездку на Каннский фестиваль в день матча «ПСЖ»: «Я готов к его уходу. Он не нравится Энрике»

Даниэль Риоло ожидает, что Усман Дембеле покинет «ПСЖ» летом.

Дембеле и пропустили матч против «Метца» в 34-м туре Лиги 1. Они посетили Каннский кинофестиваль в день матча.

– После «Дортмунда», как и каждый год, когда « » вылетает из Лиги чемпионов, сезон окончен. С другой стороны, в этом году у нас есть кое-что новенькое. Когда приходит время играть последний матч в чемпионате, некоторые игроки могут не попасть в стартовый состав – почему бы и нет, – но они еще не в отпуске.

Мне скажут, что Мбаппе уже несколько месяцев мыслями не в этом клубе. Ситуация с Мбаппе была ясна уже довольно давно, и мы это хорошо понимали. Вместе с тем я готов к тому, что уйдет этим летом.

– Это связано с уходом его друга Мбаппе?

– Нет, независимо от этого. Потому что больше не хочет с ним работать.

Мы понимаем, что Мбаппе отдыхает. Но то, что Дембеле ходит на вечеринки в Каннах, это абсолютно ненормально. Для Мбаппе это тоже ненормально, но такое отношение с его стороны длится уже несколько месяцев.

С другой стороны, у Дембеле все еще действует контракт, он должен остаться в клубе, он пришел совсем недавно. Предполагается, что он будет игроком основы в следующем сезоне, но его нет с командой на последнем туре чемпионата, что очень удивительно. Почему его нет даже на скамейке запасных?

Поехать в Канны, будучи травмированным, было бы еще хуже, но я не верю, что у него травма. Я готов к уходу Дембеле. Он не нравится Луису Энрике, – сказал журналист .