Журналист Риоло раскритиковал Дембеле за поездку на Каннский фестиваль в день матча «ПСЖ»: «Я готов к его уходу. Он не нравится Энрике»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло ожидает, что Усман Дембеле покинет «ПСЖ» летом.

Дембеле и Килиан Мбаппе пропустили матч против «Метца» в 34-м туре Лиги 1. Они посетили Каннский кинофестиваль в день матча. 

– После «Дортмунда», как и каждый год, когда «ПСЖ» вылетает из Лиги чемпионов, сезон окончен. С другой стороны, в этом году у нас есть кое-что новенькое. Когда приходит время играть последний матч в чемпионате, некоторые игроки могут не попасть в стартовый состав – почему бы и нет, – но они еще не в отпуске. 

Мне скажут, что Мбаппе уже несколько месяцев мыслями не в этом клубе. Ситуация с Мбаппе была ясна уже довольно давно, и мы это хорошо понимали. Вместе с тем я готов к тому, что Усман Дембеле уйдет этим летом.

– Это связано с уходом его друга Мбаппе?

– Нет, независимо от этого. Потому что Луис Энрике больше не хочет с ним работать.

Мы понимаем, что Мбаппе отдыхает. Но то, что Дембеле ходит на вечеринки в Каннах, это абсолютно ненормально. Для Мбаппе это тоже ненормально, но такое отношение с его стороны длится уже несколько месяцев.

С другой стороны, у Дембеле все еще действует контракт, он должен остаться в клубе, он пришел совсем недавно. Предполагается, что он будет игроком основы в следующем сезоне, но его нет с командой на последнем туре чемпионата, что очень удивительно. Почему его нет даже на скамейке запасных?

Поехать в Канны, будучи травмированным, было бы еще хуже, но я не верю, что у него травма. Я готов к уходу Дембеле. Он не нравится Луису Энрике, – сказал журналист Риоло

32 комментария
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Сложно тренеру рассчитывать на игрока у которого настроение играть в футбол появляется один раз за пять матчей.
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Ненормально - забить 3 мяча на позиции правого вингера в лиге фермеров. У Дембеле много ассистов, но современный нападающий не может быть настолько аморфным в завершении, включаясь только против бывшего клуба.
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можно взять в Милан, будет местное ОПГ "Расслабленные фланговые булки"
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Кому он может нравиться? Никогда не вырастет, как Балотелли
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Мы расстаемся, он не понравился маме!
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15 мая была игра с Ниццей, пацаны потерялись в аэропорту, отбились от команды, но вот нашлись, пошли пешком в Канны, задача была успеть к премьере фильма Серебренникова о русско-французском нацболе, видимо рассчитывали на кино с пикантными элементами interracial, такое ценители артхауса не могли пропустить.
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не мбапе не дембеле не будут показывать отличные игры в других клубах, так по праздникам.
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Ответ <Inter>
настолько не нравится, что он лучший игрок Парижа в сезоне
Ахахахахаха😆😆😆
Нападающий с 5-ю голами за сезон лучший?
Ну ну.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да, попались раскладные соперники в1/8 в кои-то веки, теперь пойдут легенды, как великий Дембеле принёс прогресс в ПСЖ ))) Самовнушение хейтерни не знает границ. Но на самом деле Дембеле всё равно надо похвалить. Спасибо Усману, что сыграл в финале ЧМ и помог Аргентине.
Барселона играла замечательно и на момент игр уже виднелся фаворитом.
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Ответ Yavich
1/8 прошли, и даже 1/4 сразу. С прямоходящим в составе о таком и мечтать не могли )
Ну да, попались раскладные соперники в1/8 в кои-то веки, теперь пойдут легенды, как великий Дембеле принёс прогресс в ПСЖ )))
Самовнушение хейтерни не знает границ.
Но на самом деле Дембеле всё равно надо похвалить. Спасибо Усману, что сыграл в финале ЧМ и помог Аргентине.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Ага, лч что ли выиграли? 😁
1/8 прошли, и даже 1/4 сразу. С прямоходящим в составе о таком и мечтать не могли )
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Ответ xQcoW
В любом случае, намного лучше старого бесполезного аргентинского вымогателя денег. Сделал больше для ПСЖ и остался в истории
Ага, лч что ли выиграли? 😁
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Ответ Cearvm
Ненормально - забить 3 мяча на позиции правого вингера в лиге фермеров. У Дембеле много ассистов, но современный нападающий не может быть настолько аморфным в завершении, включаясь только против бывшего клуба.
Не так уж и много
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Ответ Зеленский
Так что Дембеле>Месси.Это факт
Карьера Дембеле не стоит и одной десятой карьеры Месси, но первый сезон легенды в ПСЖ определенно хуже чем у Дембеле. Если конкретнее - связка с Хакими наводит ужас и заставляет левого вингера или центрального защитника стягаваться на фланг, да это не помогло против Боруссий, но это выглядит намного лучше тактический чем до этого. И то что он отрабатывает в обороне безспорно сделало команду лучше. Засчет этого у команды появился прессинг, чего не было до этого.
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Ответ Зеленский
Так что Дембеле>Месси.Это факт
20>>>11
Вот где факт
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Ответ madaev
Ну естественно ребята не прошедшие Дортмунд обязательно бы прошли ту Баварию и тот Реал, что встречался ПСЖ при Месси
Баварию, которую Вилльяреал проходил и Упомекано потом выкинул
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Ответ ZarvuR2020
Согласен, даже в 1/8 прятаться не стал, в отличии от легенды МЛС
Заврус, заврался ты совсем... Сам не понимаешь что ты говоришь..
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Ответ Саша Вжухов
Этого бездаря ещё с Месси кто-то сравнивает)
Согласен, даже в 1/8 прятаться не стал, в отличии от легенды МЛС
+2
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Произошёл жабогадюкинг.

Что Энрике личности не нужны, что Дембеле никогда работать не хотел...
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настолько не нравится, что он лучший игрок Парижа в сезоне
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Один из самых талантливых, но и самых странных в современном футболе.
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Дембеле и Месси (первый сезон) в Лиге 1:

3+8 и 6+14 у обоих по 26 игр
11<<<20

Человек, разменявший бесплатного Месси на 50 миллионого Дембеле ничего не понимает в футболе..
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Хотелось бы уточнение - Дембеле посетил Каннский фестиваль или тусил там на вечеринках ?
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