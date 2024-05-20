Журналист Риоло раскритиковал Дембеле за поездку на Каннский фестиваль в день матча «ПСЖ»: «Я готов к его уходу. Он не нравится Энрике»
Даниэль Риоло ожидает, что Усман Дембеле покинет «ПСЖ» летом.
Дембеле и Килиан Мбаппе пропустили матч против «Метца» в 34-м туре Лиги 1. Они посетили Каннский кинофестиваль в день матча.
– После «Дортмунда», как и каждый год, когда «ПСЖ» вылетает из Лиги чемпионов, сезон окончен. С другой стороны, в этом году у нас есть кое-что новенькое. Когда приходит время играть последний матч в чемпионате, некоторые игроки могут не попасть в стартовый состав – почему бы и нет, – но они еще не в отпуске.
Мне скажут, что Мбаппе уже несколько месяцев мыслями не в этом клубе. Ситуация с Мбаппе была ясна уже довольно давно, и мы это хорошо понимали. Вместе с тем я готов к тому, что Усман Дембеле уйдет этим летом.
– Это связано с уходом его друга Мбаппе?
– Нет, независимо от этого. Потому что Луис Энрике больше не хочет с ним работать.
Мы понимаем, что Мбаппе отдыхает. Но то, что Дембеле ходит на вечеринки в Каннах, это абсолютно ненормально. Для Мбаппе это тоже ненормально, но такое отношение с его стороны длится уже несколько месяцев.
С другой стороны, у Дембеле все еще действует контракт, он должен остаться в клубе, он пришел совсем недавно. Предполагается, что он будет игроком основы в следующем сезоне, но его нет с командой на последнем туре чемпионата, что очень удивительно. Почему его нет даже на скамейке запасных?
Поехать в Канны, будучи травмированным, было бы еще хуже, но я не верю, что у него травма. Я готов к уходу Дембеле. Он не нравится Луису Энрике, – сказал журналист Риоло.
Нападающий с 5-ю голами за сезон лучший?
Ну ну.
Самовнушение хейтерни не знает границ.
Но на самом деле Дембеле всё равно надо похвалить. Спасибо Усману, что сыграл в финале ЧМ и помог Аргентине.
Вот где факт
Что Энрике личности не нужны, что Дембеле никогда работать не хотел...
3+8 и 6+14 у обоих по 26 игр
11<<<20
Человек, разменявший бесплатного Месси на 50 миллионого Дембеле ничего не понимает в футболе..