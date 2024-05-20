Игнатов о Станковиче в «Спартаке»: «Он легенда. Я смотрел ЛЧ, когда он играл, забивал с центра. Будет интересно с ним поработать»

Михаил Игнатов оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

– Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля. Как футболист это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждем, когда он приедет.

– То есть для вас это авторитетный тренер?

– Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был. Я всегда говорил, что каждый наставник, который был в моей карьере, что-то мне дал. Я всегда им благодарен. Бывают разные времена, но такова футбольная жизнь. Главное быть честным с самим собой, работать на максимуме, и тогда тренер будет тебя ценить.

– остается в тренерском штабе «Спартака». Вас это радует?

– Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас, – сказал полузащитник « ».

Гол с центра Нойеру – шедевр Станковича. На 26-й секунде!