Месси, Ди Мария, Лаутаро, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Эмилиано Мартинес – в заявке сборной Аргентины на товарищеские матчи перед Кубком Америки

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Сборная Аргентины опубликовала заявку на июньские товарищеские матчи.

В преддверии Кубка Америки команда Лионеля Скалони проведет товарищеские игры с Эквадором (9 июня) и Гватемалой (14 июня). В заявку на эти встречи попали:

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Херонимо РульиАякс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Брайтон»);

Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»);

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Анхель Корреа («Атлетико»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»). 

 

10 комментариев
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Ответ Отец Абду
Надеюсь, Гарначо не возьмут на Копа Америка, а то он привезет ДНК МЮ, и Аргентина останется без титула (да и слишком уж переоценен этот ваш игрок скамейки):)
Вряд ли он будет в основе. А вообще аргентинский состав требует обновления (многим под и за 30), так что молодых игроков так или иначе надо привлекать.
+6
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+6
Ответ Achilles 21
диабала опять травмирован или прокатили мимо сборной?
Вчера сыграл 26 минут, по сути ещё восстанавливается после травмы, на копу думаю вызовут. Статистика хорошая, да и по игре влияет на Рому
+3
0
+3
диабала опять травмирован или прокатили мимо сборной?
+1
0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Раз не вызвали на товарняки, то с какой стати вызовут после них на официальные матчи? Скорее всего, пропустит КА
Думаю как раз чтобы поберечь перед кубком
+1
0
+1
Надеюсь, Гарначо не возьмут на Копа Америка, а то он привезет ДНК МЮ, и Аргентина останется без титула (да и слишком уж переоценен этот ваш игрок скамейки):)
+3
-3
0
Чемпионы мира начинают очередной поход за титулом.. Дрожите, недоброжелатели.. Хе.. 😀
+3
-3
0
Ответ alexis2020
Вчера сыграл 26 минут, по сути ещё восстанавливается после травмы, на копу думаю вызовут. Статистика хорошая, да и по игре влияет на Рому
Раз не вызвали на товарняки, то с какой стати вызовут после них на официальные матчи? Скорее всего, пропустит КА
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Ответ alexis2020
Думаю как раз чтобы поберечь перед кубком
Могли бы вызвать, но не задействовать в играх (или выпустить на замену на 15 минут). При этом имели бы возможность оценить его форму во время тренировок.
А так больше похоже, что в данный момент не рассчитывают на него.
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Ответ Вальдано
Чемпионы мира начинают очередной поход за титулом.. Дрожите, недоброжелатели.. Хе.. 😀
Скорее, они надеются, что Аргентина не победит и постараются максимально раздуть этот факт.
А так как всегда побеждать невозможно, то шансы у них есть.
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