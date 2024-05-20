Месси, Ди Мария, Лаутаро, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Эмилиано Мартинес – в заявке сборной Аргентины на товарищеские матчи перед Кубком Америки

Сборная Аргентины опубликовала заявку на июньские товарищеские матчи.

В преддверии Кубка Америки команда Лионеля Скалони проведет товарищеские игры с (9 июня) и Гватемалой (14 июня). В заявку на эти встречи попали:

Вратари: Франко Армани (« »), (« »), («Астон Вилла»);

Защитники: Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Леонардо Балерди («Марсель»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Брайтон»);

Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»);

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Анхель Корреа («Атлетико»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).