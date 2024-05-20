Зырянов о зарплатах Халка и Витцеля в «Зените»: «Это не ко мне. Может, без них вообще вылетели бы»

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Аксель Витцель Халк Чемпионат.com деньги Футбол

Константин Зырянов заявил, что не был недоволен зарплатами легионеров в «Зените».

– При Спаллетти в «Зените» оказались Халк и Витцель. Есть популярное мнение, что тогда все пошло не так.

– Мы работали, тренировались как и раньше. Эти люди были в команде. И я со своей стороны делал все, чтобы они адаптировались.

– Но не все были рады информации об их зарплатах.

– Это не ко мне. Может, и были, кто к ним относился как-то иначе. Но не я. Вообще неважно, кто пришел и сколько получает – главное, чтобы приносил пользу команде. Может, без них вообще были бы еще ниже. И вылетели бы из РПЛ, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов.

Зырянов о Евро-2012: «До этого вынесли итальянцев 3:0, чехов – 4:1. Состав был даже сильнее, чем в 2008-м, но нас неправильно подвели к турниру – мы только сбавляли»

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18 комментариев
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Не всем же быть трахнутыми на голову, как Гарику Денисову
+21
-4
+17
Халк то свою зарплату точно отрабатывал на 200%
+18
-1
+17
На редкость адекватно от Зырянова, если конечно он не кривит душой и говорит правду)
+15
-1
+14
Адекват
+4
-1
+3
Ответ Папа Футбола
Халк то свою зарплату точно отрабатывал на 200%
Он бы и сейчас был полезнее Артура или Мантуана
+3
0
+3
Рассмешил про вылет из РПЛ :)
+2
0
+2
Ответ Pasta
На редкость адекватно от Зырянова, если конечно он не кривит душой и говорит правду)
Ну так Константин и в те времена был разумным человеком, а сейчас, думаю, с этими словами во глубине души согласится даже Денисов. Мудрость приходит с возрастом.
+2
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+2
Куда бы вылетели, ну что ерунду несёшь, Костян, ты же умный мужик.
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0
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Игорян конечно дров наломал
сомневаюсь что ему копейки платили по тому контракту
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Зырянов: это не ко мне, это к Денисову
+2
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Про вылет-хорошая шутка!
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Ответ igls54
Не всем же быть трахнутыми на голову, как Гарику Денисову
Гарик токсичный человек) игрок отличный, но команды портит)) Помню как на спортсе, начиная с Дудя и заканчивая другими нефорами умничали и строили из себя великих экспертов, типо почему не берут его в сборную и Черчесов аут, ничего не понимает, хач и шашлычник и все такое) но в команде на тот момент, должен был быть только один токсик! Это сам тренер и он прекрасно понимал, что он игрок хороший, но создано плохую атмосферу в команде)) но перед кубком конфедераций и ЧМ все требовали взять его в сборную и слава богу Стас этого не сделал
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