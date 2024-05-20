Зырянов о зарплатах Халка и Витцеля в «Зените»: «Это не ко мне. Может, без них вообще вылетели бы»

Константин Зырянов заявил, что не был недоволен зарплатами легионеров в «Зените».

– При Спаллетти в « » оказались и . Есть популярное мнение, что тогда все пошло не так.

– Мы работали, тренировались как и раньше. Эти люди были в команде. И я со своей стороны делал все, чтобы они адаптировались.

– Но не все были рады информации об их зарплатах.

– Это не ко мне. Может, и были, кто к ним относился как-то иначе. Но не я. Вообще неважно, кто пришел и сколько получает – главное, чтобы приносил пользу команде. Может, без них вообще были бы еще ниже. И вылетели бы из , – сказал бывший полузащитник «Зенита» .

Зырянов о Евро-2012: «До этого вынесли итальянцев 3:0, чехов – 4:1. Состав был даже сильнее, чем в 2008-м, но нас неправильно подвели к турниру – мы только сбавляли»