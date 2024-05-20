КДК рассмотрит кричалку «Зенит» – позор российского футбола» от фанатов «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

КДК РФС рассмотрит кричалки болельщиков «Динамо» о «Зените».

Напомним, во время матча с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

«Болельщики «Динамо» скандировали выражения в адрес ФК «Зенит». Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, ранее за аналогичные скандирования фанатов «Факел» был оштрафован на 30 тысяч рублей

Материалы по теме

139 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Будут анализировать, позор или нет? Ждем стенограмму.
+134
-6
+128
Правильным решением было бы оштрафовать московский клуб на внушительную сумму (хотя бы в пару миллионов рублей), снять с него 6 очков и объявить "Зенит" чемпионом. Распоясались, понимаешь ли!
+80
-3
+77
Ответ Carasa
Будут анализировать, позор или нет? Ждем стенограмму.
В качестве свидетелей по делу о зенитовком позоре будут приглашены и опрошены бельгийцы из Брюгге.
+64
-10
+54
Ответ Василий Пупкин
Правильным решением было бы оштрафовать московский клуб на внушительную сумму (хотя бы в пару миллионов рублей), снять с него 6 очков и объявить "Зенит" чемпионом. Распоясались, понимаешь ли!
И в матче с Краснодаром объявить техническую ничью, где обеим командам даётся по нулю очков, разумеется
+48
0
+48
Разве за правду можно наказывать, или господин Митрофанушка обиделся)
+57
-15
+42
Очень надеюсь, что теперь это станет общефанатским флешмобом, и на всех стадионах страны мы услышим эту прекрасную кричалку.
Зенит и КДК сделали для этого всё.
+39
-12
+27
Свидетелям выступят Миллер, Дюков, Медведев
+20
-4
+16
КДК — позор российского футбола
+17
-3
+14
И лишит Динамо 2.5 очков
+20
-6
+14
Ну, и в чем они не правы?
+26
-14
+12
Ответ Carasa
Будут анализировать, позор или нет? Ждем стенограмму.
Думаю, нужно подождать итогов 30-го тура, тогда уже решать.
+12
-1
+11
У "Динамо" есть фанаты?😱
+11
-1
+10
Ответ Алексей Ненахов
Разве за правду можно наказывать, или господин Митрофанушка обиделся)
Митрофанов тут не причём. Это Газпром обиделся
+17
-8
+9
снимите с них 3 очка)
+10
-3
+7
Ответ lllxxxyyy
скорейшего выздоровления
Типичный пример, когда ответить по сути нечего, но очень хочется 👆
Просто подтвердили мой комментарий своим, спасибо 🤝
+8
-1
+7
Настрадались столичные легенды от Зенита.
+9
-3
+6
Ответ Grishkevich
так почему позор то?
Мне так нравится, когда на этот вопрос вместо аргументированно ответа - минусы 😄 Типичные аргументы "всероссийских" бедолаг.
+16
-10
+6
Ответ санчос пономоревский
Ну, и в чем они не правы?
так почему позор то?
+19
-13
+6
Ответ lllxxxyyy
что-то про коррупцию от газовиков расскажешь? или это другое? :D
Примеры с фактами пожалуйста, милейший )
+7
-3
+4
Не понял. Действует же фан айди. Найдите просто всех кто кричал и лишите фан айди. Дело в то
+4
0
+4
Ответ Lol Ko
Думаешь, засланные казачки?
Фанатки Загитовой гадят Женечке.
+4
0
+4
И ни одного смешного или хотя бы даже забавного комментария от "доброжелателей" Зенита. Зеро. Ноль. Только однообразные злобные и глупые "сейчас с Динамо очки снимут", "за правду наказывают" и "теперь это станет традицией". Всё. Под стать заряду и комментарии.
+8
-5
+3
Очка 4 у Динамо могут снять.
+4
-2
+2
Ответ Otto Kretschmer
Великие столичные легенды имеют 1 ЕК за всю свою историю , на всех, вот в чем величие , как оказалось.
Вообще-то высшее достижение московских клубов в еврокубках - это победа Брюгге над Зенитом.
+2
0
+2
Ответ Ал.Каш.
Очень надеюсь, что теперь это станет общефанатским флешмобом, и на всех стадионах страны мы услышим эту прекрасную кричалку. Зенит и КДК сделали для этого всё.
Это да. Все 15 матчей за пределами Питера для Зенита должны начинаться с этого гимна!
+8
-6
+2
Интересно, что конкретно КДК не понятно в этой кричалке
+2
0
+2
Фанаты клуба МВД забыли, кто настоящий позор России? Та кричалка намного популярнее. :)
+2
0
+2
Ответ Алексей Ватолин
И в матче с Краснодаром объявить техническую ничью, где обеим командам даётся по нулю очков, разумеется
Заодно и Ростову технарь можно дать
+3
-1
+2
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Действительно, ведь одинаковые ситуации (нет)
+7
-5
+2
вот чего фан айди делает! фаны с трибун исчезли, и КДК теперь не с кого наполнять мошну, приходится цепляться к таким детсадовско-кузьмичёвским зарядам, как этот [рукалицо]
+5
-3
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий