КДК рассмотрит кричалку «Зенит» – позор российского футбола» от фанатов «Динамо»

КДК РФС рассмотрит кричалки болельщиков «Динамо» о «Зените».

Напомним, во время матча с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали « » – позор российского футбола».

«Болельщики « » скандировали выражения в адрес ФК «Зенит». Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг», – сказал глава комитета .

Напомним, ранее за аналогичные скандирования фанатов «Факел» был оштрафован на 30 тысяч рублей.