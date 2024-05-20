КДК рассмотрит кричалку «Зенит» – позор российского футбола» от фанатов «Динамо»
КДК РФС рассмотрит кричалки болельщиков «Динамо» о «Зените».
Напомним, во время матча с «Крыльями Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«Болельщики «Динамо» скандировали выражения в адрес ФК «Зенит». Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Напомним, ранее за аналогичные скандирования фанатов «Факел» был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Зенит и КДК сделали для этого всё.
Просто подтвердили мой комментарий своим, спасибо 🤝