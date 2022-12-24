Левандовски о победе Месси на ЧМ: «Знаю, какое было давление. Но он лучший игрок мира, добился всего и теперь наслаждается этим»
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметил важность победы на ЧМ для Лионеля Месси.
«Сбылась его мечта. Я знаю, какое сильное давление на него оказывалось на протяжении многих лет, учитывая историю Марадоны...
Лео добился в футболе всего. Он лучший игрок мира. И теперь он этим наслаждается. Могу представить, что все это значит для него и для страны.
А как он играл! Весь мир был тому свидетелем. Против него очень тяжело играть. Он заслужил чемпионство», – заявил поляк.
Пару месяцев назад они т.е. сливоглоры называли Мбаппе крысой, а сейчас восхваляют его и говорят, что он лучший )