Левандовски о победе Месси на ЧМ: «Знаю, какое было давление. Но он лучший игрок мира, добился всего и теперь наслаждается этим»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Роберт Левандовски ЧМ-2022 Футбол

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметил важность победы на ЧМ для Лионеля Месси.

«Сбылась его мечта. Я знаю, какое сильное давление на него оказывалось на протяжении многих лет, учитывая историю Марадоны...

Лео добился в футболе всего. Он лучший игрок мира. И теперь он этим наслаждается. Могу представить, что все это значит для него и для страны.

А как он играл! Весь мир был тому свидетелем. Против него очень тяжело играть. Он заслужил чемпионство», – заявил поляк.

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10 комментариев

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Muhammad Juraev
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Ответ atomio
Ну вот. Великий о великом. Кстате, помню когда глоры кринжа топили за Роберта и кричали что его кинули с ЗМ, вручив его Месси за КА. Что сейчас они скажут? Сам Роберт говорит что Месси - лучший игрок мира. Весь здравый футбольный мир - игроки, тренеры - все всё понимают. Кринжалду, извини, но тебя ждут в Аль-Насре, до 31 декабря лети туда, давай закругляйся, пенсия хорошая - солнце, много денек, можно в пол ноги играть. Ах да... забыл.. ты тока помни, Месси и твой рекорд по голам в ЛЧ побьет) надеюсь ты переживешь и этот удар
Так его глоры те ещё лицемеры)
Пару месяцев назад они т.е. сливоглоры называли Мбаппе крысой, а сейчас восхваляют его и говорят, что он лучший )
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Игорь Климов
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Левандовски прав, Лео Месси отлично провёл ЧМ, молодец!
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SCHOKKKK
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Ответ Пенс
часть договора при переходе в бчк. Других не берут.
😂
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Пенс
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Ответ SCHOKKKK
С каких пор он ж*пализом стал?
часть договора при переходе в бчк. Других не берут.
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Haci Ceferli
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Весь мир видел как он великолепно играл, забил красивый гол, раздавал волшебные пасы и ассисты, семейка Авейру с персофанами видели только пенальти)
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SCHOKKKK
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Ответ Bazilic
Признайся честно, много плачешь?
Плакать по поводу чего?
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atomio
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Ну вот. Великий о великом. Кстате, помню когда глоры кринжа топили за Роберта и кричали что его кинули с ЗМ, вручив его Месси за КА. Что сейчас они скажут? Сам Роберт говорит что Месси - лучший игрок мира. Весь здравый футбольный мир - игроки, тренеры - все всё понимают. Кринжалду, извини, но тебя ждут в Аль-Насре, до 31 декабря лети туда, давай закругляйся, пенсия хорошая - солнце, много денек, можно в пол ноги играть. Ах да... забыл.. ты тока помни, Месси и твой рекорд по голам в ЛЧ побьет) надеюсь ты переживешь и этот удар
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Bazilic
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Ответ SCHOKKKK
С каких пор он ж*пализом стал?
Признайся честно, много плачешь?
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SCHOKKKK
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С каких пор он ж*пализом стал?
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Щас тебе местные все объяснят и про судейство, и про то, что ты это говорил под дулом Лапорты))
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