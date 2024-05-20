Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»

Геннадий Орлов высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Вчера защитник красно-белых провел последний домашний матч за московский клуб – против «Рубина» (3:1).

«Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

Что касается спортивной составляющей, то, возможно, было бы уже тяжело в « ». «Зенит» же расстался с , не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил... Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.

Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным!

Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!» – сказал футбольный комментатор.

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏