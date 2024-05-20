Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»
Геннадий Орлов высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».
Вчера защитник красно-белых провел последний домашний матч за московский клуб – против «Рубина» (3:1).
«Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.
Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в «Спартаке». «Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил... Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.
Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным!
Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!» – сказал футбольный комментатор.
«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏
>Тренер должен быть спокойным!
Газзаев и Сёмин же всегда были такие спокойные, с места не вставали никогда.
Спартак позвал тренера с потенциалом, но со своей стороны сделал почти все возможное, чтобы не дать ему раскрыться.
В медицинской литературе описано , что это крайне прыгучие существа.
У кого что болит …
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Время показало
Типа, после перехода дзюпа не тащил паровоз
Дзюпа стареет. И в локомотиве он забивал свои годы
А вот в зените голы дешёвые - вчера все видели, Ахмат не сопротивлялся
Дзюпа так и набил статистику
Пусть гена лучше расскажет, почему у аршавина голов так мало за зенит при большем количестве матчей за зенит
Как тот продал родину и как он с дзюпой поговорил
Впрочем, от семака ничего не зависит. Он просто не ставил того в состав и прятался от разговора
Карпин в первый заход: 125 матчей, 62-29-34;
Карпин во второй заход: 36 матчей, 19-8-9;
Каррера: 89 матчей, 49-19-21;
Тедеско: 54 матча, 27-10-17;
Абаскаль: 74 матча, 36-16-22.
Причем тут Абаскаль, +- он такой же тренер, как и все до него.
Поймите, Абаскаль, конечно, не гений и не супер тренер. Но вполне неплохой специалист с интересным взглядом на игру.
И вдвойне абсурдно слушать тех, кто говорит о том, что он худший или игра была унылой, быстро видимо забылись по-настоящему плохие тренеры Спартака…