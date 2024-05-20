Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Бесков Геннадий Орлов Георгий Джикия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Вчера защитник красно-белых провел последний домашний матч за московский клуб – против «Рубина» (3:1). 

«Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в «Спартаке». «Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил... Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.

Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным!

Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!» – сказал футбольный комментатор. 

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏

21 комментарий
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Хосспади, чего они к прыжкам докопались-то? По существу претензии-то будут? Это чувство, когда претензии от Глебчика куда более контруктивны, чем от кучи "экспертов", которые давно в футболе.

>Тренер должен быть спокойным!

Газзаев и Сёмин же всегда были такие спокойные, с места не вставали никогда.
+20
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+20
Ответ Do Cent
Не надоело из пустого в порожнее гонять? Ну нет больше его!
А о чём им ещё говорить.? О фиаско зенита.. и бездарности семака?
+18
-3
+15
Не надоело из пустого в порожнее гонять? Ну нет больше его!
+11
-1
+10
Тренер должен быть спокойным! Возьмём, например, Юрия Палыча Сёмина...
+3
0
+3
Ответ gleb_k
По существу - к потенциальному тренеру Спартака не просто не должно быть претензий. Должна быть причина, по которой его приглашать. В случае с Абаскалем она не просматривалась публикой тогда, и не просматривается сейчас. Когда берешь ноунейм тренера, дожны быть какие-то веские аргументы: мб супертактик, раскрывальщик талантов, строит суператмосферу в коллективе. Ничего этого тренер не показал по большому счету. А по факту оказались правы те кто выражал недоуменние по поводу приглашения Абаскаля в Спартак.
Прежде чем требовать все это от Абаскаля, стоило бы спросить себя, как человек с такими суперкачествами мог бы оказаться в нынешнем Спартаке играющем в нынешней рпл, да еще и в период отстранения российского футбола.
Спартак позвал тренера с потенциалом, но со своей стороны сделал почти все возможное, чтобы не дать ему раскрыться.
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Ответ gleb_k
По существу - к потенциальному тренеру Спартака не просто не должно быть претензий. Должна быть причина, по которой его приглашать. В случае с Абаскалем она не просматривалась публикой тогда, и не просматривается сейчас. Когда берешь ноунейм тренера, дожны быть какие-то веские аргументы: мб супертактик, раскрывальщик талантов, строит суператмосферу в коллективе. Ничего этого тренер не показал по большому счету. А по факту оказались правы те кто выражал недоуменние по поводу приглашения Абаскаля в Спартак.
Ой да ладно,в первый его сезон все на руках его насили и облизывали какой он молодец играет в ромбом в центре)
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Ответ Dmitry Orlov
Хосспади, чего они к прыжкам докопались-то? По существу претензии-то будут? Это чувство, когда претензии от Глебчика куда более контруктивны, чем от кучи "экспертов", которые давно в футболе. >Тренер должен быть спокойным! Газзаев и Сёмин же всегда были такие спокойные, с места не вставали никогда.
Блохи видать их донимают !
В медицинской литературе описано , что это крайне прыгучие существа.
У кого что болит …
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Ответ Dmitry Orlov
Хосспади, чего они к прыжкам докопались-то? По существу претензии-то будут? Это чувство, когда претензии от Глебчика куда более контруктивны, чем от кучи "экспертов", которые давно в футболе. >Тренер должен быть спокойным! Газзаев и Сёмин же всегда были такие спокойные, с места не вставали никогда.
Когда спокойно зовешь футболиста в душ, тогда образец уравновешенности.
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«Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил...

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Время показало

Типа, после перехода дзюпа не тащил паровоз

Дзюпа стареет. И в локомотиве он забивал свои годы

А вот в зените голы дешёвые - вчера все видели, Ахмат не сопротивлялся

Дзюпа так и набил статистику

Пусть гена лучше расскажет, почему у аршавина голов так мало за зенит при большем количестве матчей за зенит
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У Семака какой то офигенный опыт был до зенита?
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Сразу видно - ленинградец.
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Маразматик о порядочности поговорит пусть семаком

Как тот продал родину и как он с дзюпой поговорил

Впрочем, от семака ничего не зависит. Он просто не ставил того в состав и прятался от разговора
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Статистика тренеров Спартака:
Карпин в первый заход: 125 матчей, 62-29-34;
Карпин во второй заход: 36 матчей, 19-8-9;
Каррера: 89 матчей, 49-19-21;
Тедеско: 54 матча, 27-10-17;
Абаскаль: 74 матча, 36-16-22.

Причем тут Абаскаль, +- он такой же тренер, как и все до него.
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А профессиональный футболист по мнению Орлова порядочно поступает отжираясь пиццой и хинкалями до состояния профессионального сумоиста?
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Под мощнейшим прессом сми и вот таких журналистов, блогеров и прочих знатоков, Абаскаль взял бронзу год назад. Приехал, если кто забыл в не самой простой на тот момент обстановке в мире, семью привез. Шансы молодым давал. Этот сезон неплохо начал. Ставил привлекательный и современный футбол. Даже не стал бухтеть из-за потери своего сильнейшего игрока. А вы все пинали его и пинали, мешая с грязью. А тут еще и новый спортивный директор. Вот и кружок Джикии из любящих попроще и подстать подольше саботируя игру слил тренера, а вместе с ним и результаты сезона. Хотя ведь могли как Динамо собраться вокруг тренера. А в итоге, сидят и делают вид, что им стыдно перед болельщиками.
Поймите, Абаскаль, конечно, не гений и не супер тренер. Но вполне неплохой специалист с интересным взглядом на игру.
И вдвойне абсурдно слушать тех, кто говорит о том, что он худший или игра была унылой, быстро видимо забылись по-настоящему плохие тренеры Спартака…
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Орлову бы щас лучше о Зените своем подумать, а он всё о Спартаке
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Давно генка флюгер не высказывался о "Спартаке". Не думаю, что его слова кто-то всерьёз воспринимает
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На том же на котором ты работал "комментатором".
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