Фримпонг заказал для партнеров по «Байеру» перстни со 120 белыми бриллиантами в честь чемпионства в Бундеслиге без поражений

Джереми Фримпонг сделал памятные подарки партнерам по «Байеру».

Клуб из впервые в истории стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не потерпев ни одного поражения за сезон.

В честь этого достижения защитник заказал для партнеров специальные перстни. Они украшены 120 белыми бриллиантами, символизирующими 120-летие клуба.

Эмблема «Байера» на каждом перстне окружена 42 драгоценными камнями.

Фото: https://x.com/ESPNFC/