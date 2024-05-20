Фримпонг заказал для партнеров по «Байеру» перстни со 120 белыми бриллиантами в честь чемпионства в Бундеслиге без поражений

Теги Байер бундеслига Германия Джереми Фримпонг Футбол

Джереми Фримпонг сделал памятные подарки партнерам по «Байеру».

Клуб из Леверкузена впервые в истории стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не потерпев ни одного поражения за сезон. 

В честь этого достижения защитник Джереми Фримпонг заказал для партнеров специальные перстни. Они украшены 120 белыми бриллиантами, символизирующими 120-летие клуба. 

Эмблема «Байера» на каждом перстне окружена 42 драгоценными камнями. 

Фото: https://x.com/ESPNFC/

25 комментариев
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Ответ cektor
черных бриллиантов не бывает )
А Винисиус?
+52
-5
+47
Честно говоря, если камни не сильно большие, а, по сути, это "крошка", денег они стоят не так много, и ценны они именно в изделии. То есть, если брать "крошку" без каких-то супер-требований по чистоте, это не окажется каким-то супер-дорогим вложением, и Фримпонг без труселей не ушёл от ювелира. А ребятам ой как приятно. Красавец.
+43
0
+43
Ответ Pitts
Честно говоря, если камни не сильно большие, а, по сути, это "крошка", денег они стоят не так много, и ценны они именно в изделии. То есть, если брать "крошку" без каких-то супер-требований по чистоте, это не окажется каким-то супер-дорогим вложением, и Фримпонг без труселей не ушёл от ювелира. А ребятам ой как приятно. Красавец.
"Фримпонг без труселей не ушёл от ювелира".
Фото, прикрепленное к новости, может с вами поспорить))))
+27
0
+27
Почему все 120 бриллиантов белые? Что за расизм?
+23
-8
+15
Такое бывает раз в жизни и то не у всех)
Уникальный рекорд
+9
-1
+8
Будет коллекционной ценностью, кстати.
+7
0
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Фримпонг без труселей не ушёл от ювелира". Фото, прикрепленное к новости, может с вами поспорить))))
Попытался внести интригу, не получилось :))))))
+6
0
+6
Ответ cektor
черных бриллиантов не бывает )
Ради интереса загуглил, оказывается бывают)

"Редчайший черный бриллиант "Энигма" был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов"

"Карбона́до — поликристаллическая разновидность кубического алмаза чёрного цвета"
+6
-1
+5
Нравится мне практика с перстнями, их можно одеть куда-то носить в отличие от медали.😉😉😉😉
+4
0
+4
Ответ HalaMadridVamosReal
Кто сказал?)
Кто минусует?) черные бриллианты есть) неучи
+3
-1
+2
Ответ Schiaff1no
Судя по тому, что имя производителя по 3 раза в каждой новости повторятся, Фримпонг не один за них платил. Но все-равно красавец, конечно
Я исходника не видел, вижу только ссылку на ИСПН. А кто там указан? Если Jostens, то это именитые творцы чемпионских гаек для СА спорта.
+1
0
+1
Ответ Pitts
Честно говоря, если камни не сильно большие, а, по сути, это "крошка", денег они стоят не так много, и ценны они именно в изделии. То есть, если брать "крошку" без каких-то супер-требований по чистоте, это не окажется каким-то супер-дорогим вложением, и Фримпонг без труселей не ушёл от ювелира. А ребятам ой как приятно. Красавец.
Судя по тому, что имя производителя по 3 раза в каждой новости повторятся, Фримпонг не один за них платил. Но все-равно красавец, конечно
+1
0
+1
Чёрные как вороны и женщины - любят всё блестящее. (с) Джейсон Стэтхэм
+1
0
+1
Чет больно быстро сделали) Может на алиэкспрес купил )))
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Ответ Aleksey Yashin
Почему все 120 бриллиантов белые? Что за расизм?
вот три турок🤣
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Чьи это ногти ободранные?
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Выглядит зачетно.
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Лучше бы родной "Уфе" помог
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