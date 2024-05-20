Фримпонг заказал для партнеров по «Байеру» перстни со 120 белыми бриллиантами в честь чемпионства в Бундеслиге без поражений
Джереми Фримпонг сделал памятные подарки партнерам по «Байеру».
Клуб из Леверкузена впервые в истории стал чемпионом Германии, набрав 90 очков и не потерпев ни одного поражения за сезон.
В честь этого достижения защитник Джереми Фримпонг заказал для партнеров специальные перстни. Они украшены 120 белыми бриллиантами, символизирующими 120-летие клуба.
Эмблема «Байера» на каждом перстне окружена 42 драгоценными камнями.
Фото: https://x.com/ESPNFC/
Фото, прикрепленное к новости, может с вами поспорить))))
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