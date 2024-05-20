Матео Кассьерра: «Матч с «Ростовом» гораздо больше значит для «Зенита», чем пять голов в Грозном»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Ахмат Матео Кассьерра Матч ТВ Футбол

Матео Кассьерра заявил, что победа над «Ростовом» гораздо важнее 5 голов.

Колумбиец сделал пента-трик в матче с «Ахматом» (5:1) в 29-м туре Мир РПЛ.

«Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому в том числе старался держать эмоции внутри.

Но в любом случае в Грозном это была победа команды. Мы заработали три очка, которые сохраняют шансы на титул. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с «Ростовом» сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном», – сказал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

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5 комментариев
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Секта "всястранабалелазаахмат’ уже высказалась вчера, мол, Кассьерра не праздновал пента-трик потому что матч носил договорной характер. Ага, и это с Ахматом в Грозном, который постоянно создаёт проблемы Зениту))
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Как ложка хороша к обеду так и голы нужны постоянно, а не охапка в одном матче

Игрок не стабильный и без выдающихся качеств, меня никто не переубедит, он просто не уровень топ клуба

Надеюсь заберут Гуарирапу летом
В нашем автобусно судейско беспредельном чемпионате нужны в первую очередь атлеты бойцы, здесь не место игрокам с техникой, их в лучшем случае просто покалечат
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На месте Кассьерры, не зная российских реалий,лучше тихонечко помалкивать про свои 5 голов в матче с Ахмат-слива. А то как КДК рассмотрит не спортивный характер матча...
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Ответ Baobabb forever
и не будут стоить ничего, как и победа над Ростовом, если Динамо не проиграет в Краснодаре. Весну провели ужасно. Мы с сыном перестали ходить на стадион и даже смотреть по тв (можете считать глором). те же Сочи и то с бОльшим удовольствием весной смотришь
Держи в курсе кэп, на рыбалку то с сыном ездите?)
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