Матео Кассьерра: «Матч с «Ростовом» гораздо больше значит для «Зенита», чем пять голов в Грозном»

Матео Кассьерра заявил, что победа над «Ростовом» гораздо важнее 5 голов.

Колумбиец сделал пента-трик в матче с « » (5:1) в 29-м туре Мир .

«Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому в том числе старался держать эмоции внутри.

Но в любом случае в Грозном это была победа команды. Мы заработали три очка, которые сохраняют шансы на титул. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с « » сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном», – сказал нападающий « » .