Матео Кассьерра: «Матч с «Ростовом» гораздо больше значит для «Зенита», чем пять голов в Грозном»
Матео Кассьерра заявил, что победа над «Ростовом» гораздо важнее 5 голов.
Колумбиец сделал пента-трик в матче с «Ахматом» (5:1) в 29-м туре Мир РПЛ.
«Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент – в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому в том числе старался держать эмоции внутри.
Но в любом случае в Грозном это была победа команды. Мы заработали три очка, которые сохраняют шансы на титул. Рад, что помог своими голами. Скажу еще раз: матч с «Ростовом» сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном», – сказал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.
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