Бриан о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Мы должны его уважать, каждый имеет право на свои убеждения»

Джимми Бриан вступился за Мохамеда Камара.

Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник « » заклеил надпись тейпом.

«Мы должны его уважать, каждый имеет право на свои убеждения. Это тоже уважение – уважение к людям с другими убеждениями», – сказал бывший нападающий «Лиона» в эфире Prime Video.

Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»