Бриан о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Мы должны его уважать, каждый имеет право на свои убеждения»

Теги Монако Джимми Бриан лига 1 Франция Мохамед Камара дискриминация Футбол

Джимми Бриан вступился за Мохамеда Камара.

Напомним, в целях борьбы с гомофобией 34-й, заключительный, тур Лиги 1 ознаменован рядом акций в поддержку этой цели. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

«Мы должны его уважать, каждый имеет право на свои убеждения. Это тоже уважение – уважение к людям с другими убеждениями», – сказал бывший нападающий «Лиона» в эфире Prime Video. 

Министр спорта Франции о том, что Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Неприемлемое поведение. Нужно применить самые строгие санкции как к игроку, так и к клубу»

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4 комментария
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Надо срочно заявить, что притеснение Камара - это расизм!
И пусть активисты друг с другом разбираются))
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Ещё один кандидат на "отмену".
Тут вам не НХЛ, баловаться не дадут. Есть два мнения: мнение министра и неправильное.
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То есть можно было написать "геев со скалы"?
По факту то правильно сказал, но подано странно. Должна быть возможность просто отказаться в такой футболке выходить, иначе ценность подобным акциям- ноль
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И в чем тут убеждение? Быть гомофобом? А если кто-то заклеит значок "Нет расизму", как это воспримут Камара и Бриан - тоже как убеждение?
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