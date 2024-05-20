«Локомотив» хочет расстаться с Керком, Раконяцем, Мампасси и еще рядом игроков и ищет им команды («Матч ТВ»)

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«Локомотив» хочет расстаться с рядом футболистов.

По информации «Матч ТВ», железнодорожники ищут варианты продолжения карьеры для целой группы игроков, в частности Гирано Керка (сейчас выступает в бельгийском «Антверпене» на правах аренды), Марко Раконяца («Бачка‑Топола», Сербия) и Марка МампассиКортрейк», Бельгия).

Также менеджеры клуба занимаются поиском вариантов для аренды или продажи Николая Титкова («Оренбург»), Андрея Никитина («СКА‑Хабаровск), Романа Колмакова («Зенит»), Ильи Берковского («Химки»), Антона Камышенко («Сочи»), Никиты Матюнина, Никиты Хлынова и Никиты Чугунова (все – «Тверь»).

Ранее «Локомотив» согласовал с «Пари НН» продление аренды Константина Марадишвили до июня 2025 года, а также продажу «Панатинаикосу» Тина Едвая за 500 тысяч евро. Отмечается, что решен вопрос аренды Педро Габриэла в «Сантос» до декабря.

15 комментариев
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Если по остальным более или менее понятно, то чем Керк-то не угодил? Вроде даже не отказывался возвращаться в Локомотив (судя по его интервью бельгийцам в начале 2023), да и позиция правого вингера у нас сейчас хромает.
Позвали бы на сборы, может, решили бы оставить.
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+17
Ответ Dmitry Orlov
Если по остальным более или менее понятно, то чем Керк-то не угодил? Вроде даже не отказывался возвращаться в Локомотив (судя по его интервью бельгийцам в начале 2023), да и позиция правого вингера у нас сейчас хромает. Позвали бы на сборы, может, решили бы оставить.
молодеешь собирает Галактион (кажется )
+4
0
+4
Разгребают "наследие" Цорна - Рангника
+4
-1
+3
И зачем вообще этих пассажиров брали?
+6
-4
+2
О, а они еще там)
+1
0
+1
Ответ ractorosan527@gmail.com
молодеешь собирает Галактион (кажется )
Ну Дзюбу, Смольникова и Ньямси вряд ли можно прям молодёжью назвать. Полностью от опытных игроков не отказывались.
+2
-2
0
Ответ Dmitry Orlov
Ну Дзюбу, Смольникова и Ньямси вряд ли можно прям молодёжью назвать. Полностью от опытных игроков не отказывались.
пол команды одни молодые
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Ответ Dmitry Orlov
Если по остальным более или менее понятно, то чем Керк-то не угодил? Вроде даже не отказывался возвращаться в Локомотив (судя по его интервью бельгийцам в начале 2023), да и позиция правого вингера у нас сейчас хромает. Позвали бы на сборы, может, решили бы оставить.
Вероятно зарплатой не вписывается в новый вектор Локомотива.
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Ответ Dmitry Orlov
Если по остальным более или менее понятно, то чем Керк-то не угодил? Вроде даже не отказывался возвращаться в Локомотив (судя по его интервью бельгийцам в начале 2023), да и позиция правого вингера у нас сейчас хромает. Позвали бы на сборы, может, решили бы оставить.
Пишут, что зарплатная ведомость в клубе нынче крайне скудная )
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Ответ sebastian1410
Вероятно зарплатой не вписывается в новый вектор Локомотива.
Если не продлевать Миранчука - вот и зарплатная ведомость становится меньше. Вряд ли у Керка прям много, сокращать зарплаты ещё при немцах начали.
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