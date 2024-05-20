«Локомотив» хочет расстаться с Керком, Раконяцем, Мампасси и еще рядом игроков и ищет им команды («Матч ТВ»)

«Локомотив» хочет расстаться с рядом футболистов.

По информации «Матч ТВ», железнодорожники ищут варианты продолжения карьеры для целой группы игроков, в частности Гирано Керка (сейчас выступает в бельгийском «Антверпене» на правах аренды), Марко Раконяца («Бачка‑Топола», Сербия) и Марка Мампасси («Кортрейк», Бельгия).

Также менеджеры клуба занимаются поиском вариантов для аренды или продажи Николая Титкова («Оренбург»), Андрея Никитина («СКА‑Хабаровск), Романа Колмакова («Зенит»), Ильи Берковского («Химки»), Антона Камышенко («Сочи»), Никиты Матюнина, Никиты Хлынова и Никиты Чугунова (все – «Тверь»).

Ранее «Локомотив» согласовал с «Пари НН» продление аренды Константина Марадишвили до июня 2025 года, а также продажу «Панатинаикосу» Тина Едвая за 500 тысяч евро. Отмечается, что решен вопрос аренды Педро Габриэла в «Сантос» до декабря.