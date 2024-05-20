Акинфеев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Пари НН» («Спорт-Экспресс»)

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Пари НН Спорт-Экспресс Владислав Тороп Владимир Шайхутдинов Футбол

Игорь Акинфеев сыграет с «Пари НН».

По информации «Спорт-Экспресса», 38-летний вратарь вернется в стартовый состав ЦСКА на матч 29-го тура Мир РПЛ.

В последних двух играх ворота армейцев защищал Владислав Тороп. 20-летний голкипер получил травму, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:5 – по пен.). Вместо него вышел Владимир Шайхутдинов.

У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа, вратаря прооперировали.

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21 комментарий
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То чувство, когда уместней было бы выпустить Шайхутдинова.
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Ответ Groznyi2024
Основной с травмой, второй не очень, третьего ставят, логично
Вы разумный человек?
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Ответ Кино Музыка
Предпрощальный матч?
Не дождетесь!
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Шанс показать себя
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Ответ Некорректный туберкулез
Вы разумный человек?
Homo sapiens
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Пари до штрафной ЦСКА всё равно не дойдёт-можно и без вратаря.
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Ответ R. Giskard Reventlov
Шанс показать себя
Ага, дорогу молодым.
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Ответ Фут.Боль
Ага, дорогу молодым.
Однажды Веню Мандрыкина сместил с ворот, неужели не получится молодых?))
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Ответ R. Giskard Reventlov
Однажды Веню Мандрыкина сместил с ворот, неужели не получится молодых?))
Шайхутдинова точно вытеснит.
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Ответ R. Giskard Reventlov
Шанс показать себя
и пробиться в состав.
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Ответ R. Giskard Reventlov
Однажды Веню Мандрыкина сместил с ворот, неужели не получится молодых?))
Очень смешно.
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Ответ Groznyi2024
Homo sapiens
Гомо Сапиенс
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Ответ Алексей Тор
Пари до штрафной ЦСКА всё равно не дойдёт-можно и без вратаря.
Вот сегодня и узнаем дойдёт или нет
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Ответ Некорректный туберкулез
Матч покупной, вот и посмотрим.
Типа ЦСКА рубиться не за что и будут пытаться оставить Париж в вышке?
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Ответ Ибн Хоттабыч
Сколько же здесь петросянов!!!
Спасибо, что представился.
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