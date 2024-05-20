Акинфеев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Пари НН» («Спорт-Экспресс»)

Игорь Акинфеев сыграет с «Пари НН».

По информации « », 38-летний вратарь вернется в стартовый состав на матч 29-го тура Мир РПЛ.

В последних двух играх ворота армейцев защищал . 20-летний голкипер получил травму, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:5 – по пен.). Вместо него вышел .

У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа, вратаря прооперировали.