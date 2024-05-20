Акинфеев выйдет в старте ЦСКА на матч с «Пари НН» («Спорт-Экспресс»)
Игорь Акинфеев сыграет с «Пари НН».
По информации «Спорт-Экспресса», 38-летний вратарь вернется в стартовый состав ЦСКА на матч 29-го тура Мир РПЛ.
В последних двух играх ворота армейцев защищал Владислав Тороп. 20-летний голкипер получил травму, столкнувшись с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:5 – по пен.). Вместо него вышел Владимир Шайхутдинов.
У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа, вратаря прооперировали.