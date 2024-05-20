Тчуамени не сыграет в финале ЛЧ из-за перелома кости стопы. Хавбек «Реала» надеется восстановиться к Евро

Орельен Тчуамени не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов из-за травмы.

1 июня « » встретится с «Боруссией» в финале турнира на «Уэмбли».

Полузащитник получил травму в ответном полуфинальном матче ЛЧ против «Баварии» (2:1, 4:3 по сумме матчей). Сообщается, что у футболиста перелом третьей плюсневой кости левой стопы. Эта травма не связана с повреждением, которое он получил в ходе матча с «Барселоной» 28 октября, из-за чего не играл до 17 декабря.

консультировался с различными медицинскими специалистами, пытаясь найти решение, которое позволит сократить сроки восстановления. В том числе он летал в США для консультации с американским специалистом, который подтвердил диагноз и дал рекомендации по лечению.

Участие француза в чемпионате Европы пока остается под вопросом. Сам Тчуамени надеется восстановится к началу турнира, который стартует 14 июня.