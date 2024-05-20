Тчуамени не сыграет в финале ЛЧ из-за перелома кости стопы. Хавбек «Реала» надеется восстановиться к Евро

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Орельен Тчуамени Евро-2024 Футбол

Орельен Тчуамени не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов из-за травмы.

1 июня «Реал» встретится с «Боруссией» в финале турнира на «Уэмбли».

Полузащитник получил травму в ответном полуфинальном матче ЛЧ против «Баварии» (2:1, 4:3 по сумме матчей). Сообщается, что у футболиста перелом третьей плюсневой кости левой стопы. Эта травма не связана с повреждением, которое он получил в ходе матча с «Барселоной» 28 октября, из-за чего не играл до 17 декабря.

Тчуамени консультировался с различными медицинскими специалистами, пытаясь найти решение, которое позволит сократить сроки восстановления. В том числе он летал в США для консультации с американским специалистом, который подтвердил диагноз и дал рекомендации по лечению.

Участие француза в чемпионате Европы пока остается под вопросом. Сам Тчуамени надеется восстановится к началу турнира, который стартует 14 июня.

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16 комментариев
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Печально, в финале пригодился бы, но ничего Камапуля должен достойно его заменить.
+20
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Очень плохо, его будет не хватать.
+4
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Ответ erabog@icloud.com
Камапуля, Камаз, что ещё есть?)
Кавабанга
+4
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Здоровья Орельену, надеюсь восстановиться к Евро.Камавинга должен его заменить в финале ЛЧ.
+5
-2
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Это серьёзная потеря. Особенно с учётом формы Милитао.
+2
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Вот это действительно потеря для Реала (
Печально.
Здоровья Тчуамени !
+1
0
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Странно, что второй день хоронят Милитао. Да, он провёл неудачный матч, но это его лишь 7 матч был в ЛЛ если не ошибаюсь. Думаю к финалу ЛЧ наберёт форму и возможно выйдет в старте
+1
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+1
Ответ Папа Футбола
Печально, в финале пригодился бы, но ничего Камапуля должен достойно его заменить.
Камапуля, Камаз, что ещё есть?)
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Очень плохо, его будет не хватать.
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Перелом может срастись так быстро? Или он так уверен в победе Реала?
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Очень жаль, здоровья Орельену. Важный игрок, шутка ли, когда Орельен выходит в старте у Мадрида никогда не было поражений.
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Во время матча не было намёка на его травму,по-любому получил после матча,когда праздновали.Страшно было за Алабу,когда его туда-сюда дергали,лезли на него
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Серьезная потеря. Если Камавинга со старта - как бы две карточки не схватил
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Ответ Ophiomorph
Это серьёзная потеря. Особенно с учётом формы Милитао.
Милитао все ровно играть не будет
В основе уж точно
А так конечно надеюсь что его когда нибудь продадут
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Ответ Перстень Уэстбрука
Перелом может срастись так быстро? Или он так уверен в победе Реала?
переломом может в том числе быть и трещина в простонародье
ну и до Евро ещё почти месяц
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Ответ Lindeman
Странно, что второй день хоронят Милитао. Да, он провёл неудачный матч, но это его лишь 7 матч был в ЛЛ если не ошибаюсь. Думаю к финалу ЛЧ наберёт форму и возможно выйдет в старте
Как он наберёт форму,если остался один матч и там сыграет Начо?
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