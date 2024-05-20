Карпукас о тратах в месяц: «Чуть больше 200 тысяч – я перестал жить на базе, есть девушка. Не ориентируюсь по ценам в магазинах. Инфляция есть, наверное, значит многое выросло»

Теги Локомотив премьер-лига Россия деньги Артем Карпукас Футбол

Артем Карпукас рассказал, сколько ему нужно денег в месяц.

Несколько лет назад говорил, что тебе нужно на жизнь 70 тысяч в месяц. Сейчас сумма поменялась?

– Да, изменилась. Она выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано. Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч.

Сказался ли на тебе рост цен?

– Инфляция, наверное, есть, значит многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос.

А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше, – сказал полузащитник «Локомотива».

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35 комментариев
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Появилась девушка - расходы выросли на 200%. Жиза. Но с учетом инфляции, девушка из экономных.
+68
-2
+66
Ответ football.in.kg
Появилась девушка - расходы выросли на 200%. Жиза. Но с учетом инфляции, девушка из экономных.
Холостяки тратят намного меньше
+22
-1
+21
ну вообще очень даже адекватные траты для обеспеченного человека: явно не на широкую ногу живёт, но и не жмётся
+15
0
+15
Ответ Сибирский литовец
Карпукас: появилась девушка на базе и говорит такая: ты,че? На 70к мне не прожить!
И как прожить на 70к вдвоем в Москве?)
+9
-2
+7
Ответ Поцелуй Оздоева
И как прожить на 70к вдвоем в Москве?)
Скромненько. С голоду не помрёшь.
+6
-1
+5
Тоже не разбираюсь в ценах, берёшь что хочешь. Доходы позволяют. Единственное, не делаю больших расходов. Просто балдею от ребят кто кредиты берет на айфоны, эрподсы, шмотки. Помню три года назад нанял сотрудника, зарплата маленькая, не мог платить больше, вышла на работу. У меня рожковая кофе машина была, из дешевых, но с зерновым кофе. Так вот она не пила его, а покупала каждый день кофе с собой, на мой взгляд дорогой. Плюс у меня наушники шнурком, у нее эрподсы. Хотя зарплата курам на смех. Денег у нее нет, вся в кредитах. Уволилась конечно, знаю примерно на такую же зп. Что у нее в голове не понимаю, ведь нигде хватать не будет, квалификации нет, а запросы большие. Доход большой-можешь не считать. Доход маленький-считать не должен, а обязан. Но если ты рафинированным и инфантильный, то не будешь считать и добро пожаловать в круг бедных
+10
-5
+5
Человек рассказывал, что может прожить на 70к в Москве, при этом жил на базе и его кормили. Епт
+5
0
+5
Ответ football.in.kg
Появилась девушка - расходы выросли на 200%. Жиза. Но с учетом инфляции, девушка из экономных.
Если бы он один снял квартиру, расходы бы тоже раза в 2 увеличились. Так что расходы на девушку ещё терпимые.
+3
0
+3
Ответ Football Forever
Если бы он один снял квартиру, расходы бы тоже раза в 2 увеличились. Так что расходы на девушку ещё терпимые.
Так я ж говорю, девушка ему экономно обходится. Поди квартиру вскладчину снимают, а мож и продукты на попа 😄
P.S. попа - как двусмысленно получилось, пополам имеется в виду, хотя может быть и в прямом смысле соглашение 😀 (соглашения с девушками оказся в тренде у футболистов, из другой новости сегодняшней)
+2
0
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Холостяки тратят намного меньше
я после расставания вообще, спустя полугода жизни холостым, удивился, сколько у меня много денег. Ещё не привык тратить на себя )
+1
0
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
И как прожить на 70к вдвоем в Москве?)
так она говорит : на 70 к сам живи, а мне давай 200, инфляция вообще зашкаливает , чипсы с колой -дорожают , в макдак вообще как в ресторан сходить , свёкла, лук нужны, мешок картошки вообще не купить- в Белоруссию за ним ехать что ли?
+1
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Сходить в магазин: 0 р.
Узнать, сколько, что стоит: 285%.
+1
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+1
Ответ Fonbaron
Тоже не разбираюсь в ценах, берёшь что хочешь. Доходы позволяют. Единственное, не делаю больших расходов. Просто балдею от ребят кто кредиты берет на айфоны, эрподсы, шмотки. Помню три года назад нанял сотрудника, зарплата маленькая, не мог платить больше, вышла на работу. У меня рожковая кофе машина была, из дешевых, но с зерновым кофе. Так вот она не пила его, а покупала каждый день кофе с собой, на мой взгляд дорогой. Плюс у меня наушники шнурком, у нее эрподсы. Хотя зарплата курам на смех. Денег у нее нет, вся в кредитах. Уволилась конечно, знаю примерно на такую же зп. Что у нее в голове не понимаю, ведь нигде хватать не будет, квалификации нет, а запросы большие. Доход большой-можешь не считать. Доход маленький-считать не должен, а обязан. Но если ты рафинированным и инфантильный, то не будешь считать и добро пожаловать в круг бедных
Вышла, значит, новая сотрудница, а он на её AirPods засматривается. Ну она и уволилась.
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Ответ Ковид 07.10.52
А потом вот такой тип спортивного направления, который не имеет вообще никакого представления о жизни вне сборов, приходит в думу и начинает учить всех жить.
Какая связь между Карпукасом и думой (года 4 назад ему даже голосовать было нельзя) - вообще непонятно, но ты на всякий случай коммент написал.
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Ответ Sergio Mendez
Молодая еще и возможно рассчитывает, что так найдет своего принца ) то есть, инвестирует в свой образ
Образ — эрподсы ;)
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Ответ Fonbaron
Тоже не разбираюсь в ценах, берёшь что хочешь. Доходы позволяют. Единственное, не делаю больших расходов. Просто балдею от ребят кто кредиты берет на айфоны, эрподсы, шмотки. Помню три года назад нанял сотрудника, зарплата маленькая, не мог платить больше, вышла на работу. У меня рожковая кофе машина была, из дешевых, но с зерновым кофе. Так вот она не пила его, а покупала каждый день кофе с собой, на мой взгляд дорогой. Плюс у меня наушники шнурком, у нее эрподсы. Хотя зарплата курам на смех. Денег у нее нет, вся в кредитах. Уволилась конечно, знаю примерно на такую же зп. Что у нее в голове не понимаю, ведь нигде хватать не будет, квалификации нет, а запросы большие. Доход большой-можешь не считать. Доход маленький-считать не должен, а обязан. Но если ты рафинированным и инфантильный, то не будешь считать и добро пожаловать в круг бедных
Молодая еще и возможно рассчитывает, что так найдет своего принца ) то есть, инвестирует в свой образ
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Ответ Мексиканская песня
Сними.
у меня нет майки и шляпы(
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Ответ адекватное мнение
чего?
Сними.
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Ответ Мексиканская песня
Шляпу.
чего?
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Ответ адекватное мнение
на 200к жить в Москве с девушкой в съемной квартире - это около низкого уровня в жизни. Хата в районе 100-120к только обойдётся, т.к сомневаюсь что Карпукас живёт за пределами ТТК и вряд ли в однушке. Так что считаем современную двушку в районе ТТК - вот сумма и получается) на остальные 100к хз как они выживают, учитывая что оба молодые
Шляпу.
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Ответ адекватное мнение
на 200к жить в Москве с девушкой в съемной квартире - это около низкого уровня в жизни. Хата в районе 100-120к только обойдётся, т.к сомневаюсь что Карпукас живёт за пределами ТТК и вряд ли в однушке. Так что считаем современную двушку в районе ТТК - вот сумма и получается) на остальные 100к хз как они выживают, учитывая что оба молодые
Хотя бы майку сними.
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Ответ адекватное мнение
на 200к жить в Москве с девушкой в съемной квартире - это около низкого уровня в жизни. Хата в районе 100-120к только обойдётся, т.к сомневаюсь что Карпукас живёт за пределами ТТК и вряд ли в однушке. Так что считаем современную двушку в районе ТТК - вот сумма и получается) на остальные 100к хз как они выживают, учитывая что оба молодые
Сам какую снимаешь?
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Ответ Мексиканская песня
Лимита в Москве?
педро педро педро педро пэ
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Ответ адекватное мнение
типичный лимитчик)
Лимита в Москве?
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Ответ KettyPerry
22 матча, 0 голов, 0 передач. Хорош.
Человек, поставивший минус, хоть сто поставь, за 22 матча ни одного результативного действия для полузащитника это плохо!
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Ответ KettyPerry
22 матча, 0 голов, 0 передач. Хорош.
типичный лимитчик)
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Ответ Сибирский литовец
так она говорит : на 70 к сам живи, а мне давай 200, инфляция вообще зашкаливает , чипсы с колой -дорожают , в макдак вообще как в ресторан сходить , свёкла, лук нужны, мешок картошки вообще не купить- в Белоруссию за ним ехать что ли?
Значит, Coca-Cola в Казахстане, МкДональдс в Америке, свёкла, лук в Беларуси. Вот миллион и выходит.
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Ответ Поцелуй Оздоева
И как прожить на 70к вдвоем в Москве?)
видимо, как и впятером с тремя несовершеннолетними детьми на сотку, - молча и подпоясавшись
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Ответ Поцелуй Оздоева
И как прожить на 70к вдвоем в Москве?)
Если не включать в эти расходы жилье, вполне хорошо можно прожить
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