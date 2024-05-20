Карпукас о тратах в месяц: «Чуть больше 200 тысяч – я перестал жить на базе, есть девушка. Не ориентируюсь по ценам в магазинах. Инфляция есть, наверное, значит многое выросло»
Артем Карпукас рассказал, сколько ему нужно денег в месяц.
– Несколько лет назад говорил, что тебе нужно на жизнь 70 тысяч в месяц. Сейчас сумма поменялась?
– Да, изменилась. Она выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано. Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч.
– Сказался ли на тебе рост цен?
– Инфляция, наверное, есть, значит многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос.
А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше, – сказал полузащитник «Локомотива».
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P.S. попа - как двусмысленно получилось, пополам имеется в виду, хотя может быть и в прямом смысле соглашение 😀 (соглашения с девушками оказся в тренде у футболистов, из другой новости сегодняшней)
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