Канчельскис не считает Абаскаля бездарным тренером: «Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся. Но с его увольнением «Спартак» затянул»

Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» в последней части сезона.

«Спартак» слишком поздно начал выигрывать в . Поезд уже ушел, что называется.

Бездарный ли тренер ? Нет, не могу так сказать. В прошлом году команда была третьей. И он все-таки еще молодой специалист. Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся. Но с его увольнением « » затянул. Могли бы даже в чемпионскую гонку включиться, если бы раньше приняли решение о его отставке», – сказал бывший игрок сборной России.

«Спартак» не проигрывает в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих при Слишковиче