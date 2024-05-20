Канчельскис не считает Абаскаля бездарным тренером: «Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся. Но с его увольнением «Спартак» затянул»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» в последней части сезона.

«Спартак» слишком поздно начал выигрывать в РПЛ. Поезд уже ушел, что называется.

Бездарный ли тренер Абаскаль? Нет, не могу так сказать. В прошлом году команда была третьей. И он все-таки еще молодой специалист. Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся. Но с его увольнением «Спартак» затянул. Могли бы даже в чемпионскую гонку включиться, если бы раньше приняли решение о его отставке», – сказал бывший игрок сборной России.

«Спартак» не проигрывает в РПЛ после увольнения Абаскаля – 4 победы и 2 ничьих при Слишковиче

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4 комментария
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Мостовой о комментарии Канчельскиса про Абаскаля: «Может, просто потерял контроль, где-то ошибся.»
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Нож в спину Мостовому. Так и рушится дружба.
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Разжаловать его из лагеря старых футболистов шизофреников
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https://www.youtube.com/watch?v=4xuCL9N__e0
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