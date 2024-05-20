Лапорта не передумал увольнять Хави. В «Барсе» не исключают, что президент еще изменит решение

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» не передумал увольнять Хави.

Ранее стало известно, что Жоан Лапорта принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона. Он разозлился на Хави из-за высказывания о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

Вчера каталонцы одержали победу над «Райо Вальекано» (3:0) и гарантировали себе второе место в итоговой таблице Ла Лиги. Несмотря на это, глава клуба не изменил своего мнения относительно будущего Хави, сообщает Marca.

Лапорта считает, что проекту нужен тренер, который «слепо верит в команду и в ее способность завоевывать титулы и конкурировать с лучшими клубами Европы». По мнению президента, Хави не соответствует этому описанию. 

При этом никто в «Барселоне» не исключает, что Жоан все же передумает. Его встреча с Хави должна состояться после матча с «Севильей», который пройдет 25 мая. 

Сам тренер по-прежнему хочет продолжить работу в «блаугране».

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41 комментарий
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Пора Лапорте самому потренировать клуб
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Ну вот зачем было устраивать этот цирк?
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Ответ Iamliam
Хави выиграл чемпионство в прошлом году, в этом почти вывел Барсу в 1/2 ЛЧ. Как бы не хейтили Хави(это делают в основном меренги), он и его штаб пролелали отличную работу и они заслужили остаться в Барсе. Но дело в том что Лапорта не потерпит в клубе никого популярнее себя, даже если это приносит результат. Поэтому думаю Хави последует по пути Месси, а в следующем сезоне мы опять увидим Барсу в ЛЕ.
"Почти вывел барселону в 1/2". А видели какие сопериники были у Хави по ходу турнира? Слабый порту, антверп, шахтер, а в 1/8 вовсе 9ая команда серии а. Этот сезон ЛЧ вообще не должен быть аргументом, потом что не факт, что барселона вышла б из группы боруссии, например.
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+7
Ответ Vlad Zhadejko
Ну вот зачем было устраивать этот цирк?
Люди мыслят креативно, живут весельем.)))
+7
-1
+6
Хави выиграл чемпионство в прошлом году, в этом почти вывел Барсу в 1/2 ЛЧ. Как бы не хейтили Хави(это делают в основном меренги), он и его штаб пролелали отличную работу и они заслужили остаться в Барсе.

Но дело в том что Лапорта не потерпит в клубе никого популярнее себя, даже если это приносит результат. Поэтому думаю Хави последует по пути Месси, а в следующем сезоне мы опять увидим Барсу в ЛЕ.
+22
-16
+6
Я был за отставку Хави по ходу сезона. Но сейчас надеюсь, что если его и уволят, то с полной денежной компенсацией.

Нет, я не стал больше любить его, просто Лапорта — поехавший наглухо крендель и куда больший враг «Барсе», чем Хави. Пусть Жоан живёт в своем мире социологического мадридизма вместе с Деку и Маркесом в обнимку :)
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За то что Хави правду сказал, а что экономическая ситуация в Барсе не хуже что ли ? Да и по поводу того что Лапорта брехло, я убедился после чемпионского сезона, когда ушли Бускетс и Альба, и Хави нужен был как воздух хороший опорник, Субименди просил, а ему купили Ромеу, зато потратили нефиговые бабки хрен пойми на кого, и непонятно зачем!!! Такими темпами Жоанчик закончит свою работу в Барсе не лучше Бармалея!!!
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Лапорта считает, что проекту нужен тренер, который «слепо верит в команду и в ее способность завоевывать титулы и конкурировать с лучшими клубами Европы»

Индзаги уже занят. А другие топы пошлют Лапорту... поправлять экономическое положение.
+6
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+4
Ответ Фарид Харисов
Я был за отставку Хави по ходу сезона. Но сейчас надеюсь, что если его и уволят, то с полной денежной компенсацией. Нет, я не стал больше любить его, просто Лапорта — поехавший наглухо крендель и куда больший враг «Барсе», чем Хави. Пусть Жоан живёт в своем мире социологического мадридизма вместе с Деку и Маркесом в обнимку :)
офигенно ты разрулил. для Барсы эти 20 лямов - гигантская потеря (не в принципе, а именно в ведомости), так что пусть утрётся жирный, и не трогает Хави
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Ответ Vlad Zhadejko
Ну вот зачем было устраивать этот цирк?
Это ДНК называется у них.
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Ответ UnforgivenX2
офигенно ты разрулил. для Барсы эти 20 лямов - гигантская потеря (не в принципе, а именно в ведомости), так что пусть утрётся жирный, и не трогает Хави
За шизофрению надо платить, кто же виноват, что Лапорта такой.
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Шапито надолго приехало в Барселону
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Лапорте нужен тренер., который будет хвалить руководство, т. е. самого Лапорту, и таким образом косвенно перекладывать всю ответственность за провалы на самого себя. 2года жулик Лапорта прикрывался спиной Хави. Теперь Хави надоело быть терпилой и нести всю ответственность в одиночку и Лапорта сразу решил его выгнать. Лицемер.
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Ответ Iamliam
В таком ключе можно про любую команду вне топ-5 написать, было бы желание. Это раз. Во-вторых в ЛЧ все играют по другому, пример - Боруссия Д, которая в Бундеслиге кое-как в зону ЛЧ попала. В третьих ты как-то удобно забыл, как Барса утопила Псж на их поле, как обыграли их в 1м тайме на своем поле. И если бы не привозы защитников, они вышли бы на Боруссию и там кто знает.. Но мы живем в этой реальности, а не в параллельной, и в ней Барса почти вышла в 1/2, это факт.
О боже, столько пафоса. Никак не хотите разрушать иллюзию случайного выхода в 1/4 ЛЧ. Насчет псж, утопила - слишком громкое слово. А во втором матче еще до удаления псж выглядела лучше, несмотря на 0-1, а если б Араухо не сфолил, там было бы 1-1. Так что, не факт, что барселна удержала бы этот счет, Энрике подготовился ко второму матчу, и эта красная - результат набросов и персонального прессинга. Но если иллюзия "мы заслужили 1/2 ЛЧ" согревает душу - продолжайте. Но мы живем в этоы реальности, где псж абсолютно заслуженно разгромила барселону, которая в результате очень удачного жребия попала в 1/8 )
Удачи вам )
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Ответ Артем Симоницкий
Пора Лапорте самому потренировать клуб
Я слышал, что в барсе уважают своих легенд.
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Ответ Iamliam
Хави выиграл чемпионство в прошлом году, в этом почти вывел Барсу в 1/2 ЛЧ. Как бы не хейтили Хави(это делают в основном меренги), он и его штаб пролелали отличную работу и они заслужили остаться в Барсе. Но дело в том что Лапорта не потерпит в клубе никого популярнее себя, даже если это приносит результат. Поэтому думаю Хави последует по пути Месси, а в следующем сезоне мы опять увидим Барсу в ЛЕ.
Высказывания Хави считают эксцентричными абсолютно все, кроме кружка бчк.

Лапорта популист, но в своё первое пришествие таких проблем не было. Нынешняя агония связана в первую очередь с плачевным состоянием клубы, и лишь во вторую с конкретными личностями (к которым тоже очень много вопросов))
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Ответ Алексей Муравьёв
Был чемпион Италии, а в каком он состоянии игровом, это уже не проблема Барсы, ибо состав практически весь был чемпионский, за исключением Мина, Порту который чуть не выбил Арсенал, да и Псж прошел Барсу чисто из-за того удаления, вот и все! и Барса которая играла весь сезон без опорника, и с кучей травм!
Само собой, не проблема барселоны, но аргумент такой себе. Был чемпионом италии сезоном ранее со Спалетти. Это как бояться лестера в сезоне 2016/2017, когда заняли 12ое место в чемпе после чемпионства. Или же бояться сборной греции, в середине нулевых, ведь взяли же чемп европы. А насчет порту. Вспоминили Арсенал, вспомните и то, что порту 3-е место с трудом занимает сейчас в чемпе. Только с псж барселона смотрелась привлекательно. Но этот же псж был разгромлен ньюкаслом, и проиграл оба раза боруссии.
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Ответ Iamliam
Хави выиграл чемпионство в прошлом году, в этом почти вывел Барсу в 1/2 ЛЧ. Как бы не хейтили Хави(это делают в основном меренги), он и его штаб пролелали отличную работу и они заслужили остаться в Барсе. Но дело в том что Лапорта не потерпит в клубе никого популярнее себя, даже если это приносит результат. Поэтому думаю Хави последует по пути Месси, а в следующем сезоне мы опять увидим Барсу в ЛЕ.
Барсу в ЛЕ в следующем сезоне мы не увидим. По новой формуле ЛЧ — неудачники группового этапа не вылетают в ЛЕ.
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Ответ Iamliam
Хави выиграл чемпионство в прошлом году, в этом почти вывел Барсу в 1/2 ЛЧ. Как бы не хейтили Хави(это делают в основном меренги), он и его штаб пролелали отличную работу и они заслужили остаться в Барсе. Но дело в том что Лапорта не потерпит в клубе никого популярнее себя, даже если это приносит результат. Поэтому думаю Хави последует по пути Месси, а в следующем сезоне мы опять увидим Барсу в ЛЕ.
фанаты Реала только рады, что он остается, его никогда не хейтили за какие-то тренерские качества.. он просто истеричка, ведет себя как клоун и вечно жалуется на все вокруг.. над ним просто смеются..
я в чате Барселоны видел, как люди массово писали, что им стыдно за поведение Хави, вечное нытье и жалобы
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Ответ Козявки Терри
"Почти вывел барселону в 1/2". А видели какие сопериники были у Хави по ходу турнира? Слабый порту, антверп, шахтер, а в 1/8 вовсе 9ая команда серии а. Этот сезон ЛЧ вообще не должен быть аргументом, потом что не факт, что барселона вышла б из группы боруссии, например.
В таком ключе можно про любую команду вне топ-5 написать, было бы желание. Это раз.

Во-вторых в ЛЧ все играют по другому, пример - Боруссия Д, которая в Бундеслиге кое-как в зону ЛЧ попала.

В третьих ты как-то удобно забыл, как Барса утопила Псж на их поле, как обыграли их в 1м тайме на своем поле. И если бы не привозы защитников, они вышли бы на Боруссию и там кто знает..

Но мы живем в этой реальности, а не в параллельной, и в ней Барса почти вышла в 1/2, это факт.
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Ответ Hesen Nuriyev
фанаты Реала только рады, что он остается, его никогда не хейтили за какие-то тренерские качества.. он просто истеричка, ведет себя как клоун и вечно жалуется на все вокруг.. над ним просто смеются.. я в чате Барселоны видел, как люди массово писали, что им стыдно за поведение Хави, вечное нытье и жалобы
А как насчет клубного ТВ Реала? А как насчет жалоб Анчелотти после потерь очков - после отмены гола Валенсии например на последних минутах. Это все тоже было. Хорошо видеть плохое только в окружающих да?
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Надоел этот цирк. Одна истеричка управляет клубом, другая тренерует. Язык без костей у обоих, один балобол затирает что в Барсе все круто, Топ команда, никаких проблем нет.
Другой после каждого матча несет что Барса была лучше / мы были достойны победы больше / проиграли не справедливо - и бла, бла бла.. честно хотелось бы чтоб обоих выперли уже.
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Диалог Хави и Лапорты:
- Я передумал
- И я передумал
- Я первее передумал
- А я сильнее передумал
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Лапорта играет в тёмну ищет тренера чтоб за пайку работал и более менее с именем а Хави держит запасной вариант, больше Хави не один тренер не выжал бы с этой Барсой большого
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Любит - не любит
К сердцу прижмет
Плюнет, поцелует
К черту пошлёт
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Ну само-собой - слепо верящие везде востребованы.
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Ромашка какая то.
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🤡
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Теперь Хави знает, что такое "барселонский рычаг" на личном опыте.
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Хави: Я ухожу
Лапорта: Может останешься?
Хави: Нет
Лапорта: ну подумай хорошо.
Хави: Подумал, остаюсь!
Лапорта: Нет, ты будешь уволен.
Хави: Ну может подумаете и измените решение?
Лапорта:...... (25 мая)
Это тезисно, кто не особо в теме.
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