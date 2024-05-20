Лапорта не передумал увольнять Хави. В «Барсе» не исключают, что президент еще изменит решение
Президент «Барселоны» не передумал увольнять Хави.
Ранее стало известно, что Жоан Лапорта принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона. Он разозлился на Хави из-за высказывания о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.
Вчера каталонцы одержали победу над «Райо Вальекано» (3:0) и гарантировали себе второе место в итоговой таблице Ла Лиги. Несмотря на это, глава клуба не изменил своего мнения относительно будущего Хави, сообщает Marca.
Лапорта считает, что проекту нужен тренер, который «слепо верит в команду и в ее способность завоевывать титулы и конкурировать с лучшими клубами Европы». По мнению президента, Хави не соответствует этому описанию.
При этом никто в «Барселоне» не исключает, что Жоан все же передумает. Его встреча с Хави должна состояться после матча с «Севильей», который пройдет 25 мая.
Сам тренер по-прежнему хочет продолжить работу в «блаугране».
Но дело в том что Лапорта не потерпит в клубе никого популярнее себя, даже если это приносит результат. Поэтому думаю Хави последует по пути Месси, а в следующем сезоне мы опять увидим Барсу в ЛЕ.
Нет, я не стал больше любить его, просто Лапорта — поехавший наглухо крендель и куда больший враг «Барсе», чем Хави. Пусть Жоан живёт в своем мире социологического мадридизма вместе с Деку и Маркесом в обнимку :)
Индзаги уже занят. А другие топы пошлют Лапорту... поправлять экономическое положение.
Удачи вам )
Лапорта популист, но в своё первое пришествие таких проблем не было. Нынешняя агония связана в первую очередь с плачевным состоянием клубы, и лишь во вторую с конкретными личностями (к которым тоже очень много вопросов))
я в чате Барселоны видел, как люди массово писали, что им стыдно за поведение Хави, вечное нытье и жалобы
Во-вторых в ЛЧ все играют по другому, пример - Боруссия Д, которая в Бундеслиге кое-как в зону ЛЧ попала.
В третьих ты как-то удобно забыл, как Барса утопила Псж на их поле, как обыграли их в 1м тайме на своем поле. И если бы не привозы защитников, они вышли бы на Боруссию и там кто знает..
Но мы живем в этой реальности, а не в параллельной, и в ней Барса почти вышла в 1/2, это факт.
Другой после каждого матча несет что Барса была лучше / мы были достойны победы больше / проиграли не справедливо - и бла, бла бла.. честно хотелось бы чтоб обоих выперли уже.
- Я передумал
- И я передумал
- Я первее передумал
- А я сильнее передумал
К сердцу прижмет
Плюнет, поцелует
К черту пошлёт
Лапорта: Может останешься?
Хави: Нет
Лапорта: ну подумай хорошо.
Хави: Подумал, остаюсь!
Лапорта: Нет, ты будешь уволен.
Хави: Ну может подумаете и измените решение?
Лапорта:...... (25 мая)
Это тезисно, кто не особо в теме.