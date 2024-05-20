Лапорта не передумал увольнять Хави. В «Барсе» не исключают, что президент еще изменит решение

Президент «Барселоны» не передумал увольнять Хави.

Ранее стало известно, что принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона. Он разозлился на Хави из-за высказывания о том, что « » находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

Вчера каталонцы одержали победу над «Райо Вальекано» (3:0) и гарантировали себе второе место в итоговой таблице . Несмотря на это, глава клуба не изменил своего мнения относительно будущего , сообщает Marca.

Лапорта считает, что проекту нужен тренер, который «слепо верит в команду и в ее способность завоевывать титулы и конкурировать с лучшими клубами Европы». По мнению президента, Хави не соответствует этому описанию.

При этом никто в «Барселоне» не исключает, что Жоан все же передумает. Его встреча с Хави должна состояться после матча с «Севильей», который пройдет 25 мая.

Сам тренер по-прежнему хочет продолжить работу в «блаугране».