Болельщики «Ахмата» попали пустой пластиковой бутылкой в голову защитнику «Зенита» Васильеву. КДК рассмотрит эпизод в четверг

КДК рассмотрит эпизод с попаданием предмета в голову футболиста.

После матча 29‑го тура Мир между «Ахматом» и « » (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых . В КДК РФС заявили, что приняли эпизод к рассмотрению.

«После окончания матча с трибуны А «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева.

Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг», – сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета .

Также КДК рассмотрит «неоднократные массовые скандирования» болельщиками «Ахмата» в течение матча в адрес «Зенита».