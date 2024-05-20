Болельщики «Ахмата» попали пустой пластиковой бутылкой в голову защитнику «Зенита» Васильеву. КДК рассмотрит эпизод в четверг
КДК рассмотрит эпизод с попаданием предмета в голову футболиста.
После матча 29‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева. В КДК РФС заявили, что приняли эпизод к рассмотрению.
«После окончания матча с трибуны А «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева.
Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг», – сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
Также КДК рассмотрит «неоднократные массовые скандирования» болельщиками «Ахмата» в течение матча в адрес «Зенита».