Болельщики «Ахмата» попали пустой пластиковой бутылкой в голову защитнику «Зенита» Васильеву. КДК рассмотрит эпизод в четверг

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Ахмат КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ Дмитрий Васильев 2004 Футбол

КДК рассмотрит эпизод с попаданием предмета в голову футболиста.

После матча 29‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева. В КДК РФС заявили, что приняли эпизод к рассмотрению.

«После окончания матча с трибуны А «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева.

Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг», – сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Также КДК рассмотрит «неоднократные массовые скандирования» болельщиками «Ахмата» в течение матча в адрес «Зенита».

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11 комментариев
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Вот за это вы болели вчера, "всястранщики". Много комментов на ветке не будет, это же не за кричалку со штрафом в 30к ныть.
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ну тут культурные традиции дон, рассмотрим и закроем дело, это вам не общественно опасная кричалка в Воронеже
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Жаль, что Зенит вчера выиграл. А то можно было бы засчитать чаю техническое поражение.
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Технарь 0:3!
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Зачем технарь? Пусть сыграют без зрителей пару матчей в следующем году. Антураж не изменится, стадион всё равно почти пуст
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Дудка (с) для тех кто в теме 🤣
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А в микрофон там больше не кричат?
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Ответ ZarvuR2020
Вот за это вы болели вчера, "всястранщики". Много комментов на ветке не будет, это же не за кричалку со штрафом в 30к ныть.
Ну давайте вспомним, как вираж бросался петардами (!), а не пустыми бутылками, и как выбегали на поле, где всякие Гулливеры махали кулаками. Сколько тогда защитников было у этих честных и добропорядочных людей?)
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Ответ Cst Cap
Зачем технарь? Пусть сыграют без зрителей пару матчей в следующем году. Антураж не изменится, стадион всё равно почти пуст
ахмату НИЧЕГО не будет. кдк просто извинится и все
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Ответ Честный контроль
Справедливо будет срочно созвать КДК. Аннулировать результат матча и дать Ахмату тех.поражение 0:3! И заодно расформировать клуб играющий договорные матчи. Даже Шелия отказался вставать на ворота на этот договорняк!
Зачем кони так позорно слили дома Ахмату, нахватав глупых удалений?
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