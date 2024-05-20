«Ты че, #####, слепой? Пидорас!» Калешин получил красную за брань в адрес арбитра матча со СКА. Он запрещает игрокам «Алании» материться

Евгений Калешин получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

« » обыграла « » в 33-м туре Мелбет Первой Лиги со счетом 1:0.

На 27-й минуте судья Инал Танашев остановил атаку команды из Владикавказа – по его мнению, мяч покинул пределы поля. Главный тренер «Алании» резко отреагировал на это: «Ты че, ##### (блин), слепой?» Он также назвал арбитра «пидорасом». За это специалист получил красную карточку.

Несколько дней назад полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, что Калешин ввел штраф для игроков за мат.