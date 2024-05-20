«Ты че, #####, слепой? Пидорас!» Калешин получил красную за брань в адрес арбитра матча со СКА. Он запрещает игрокам «Алании» материться

Теги Евгений Калешин судьи Первая лига СКА Хабаровск Алания Владикавказ брань контент Футбол

Евгений Калешин получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Алания» обыграла «СКА Хабаровск» в 33-м туре Мелбет Первой Лиги со счетом 1:0.

На 27-й минуте судья Инал Танашев остановил атаку команды из Владикавказа – по его мнению, мяч покинул пределы поля. Главный тренер «Алании» Евгений Калешин резко отреагировал на это: «Ты че, ##### (блин), слепой?» Он также назвал арбитра «пидорасом». За это специалист получил красную карточку. 

Несколько дней назад полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, что Калешин ввел штраф для игроков за мат. 

107 комментариев
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а слово на букву П уже не надо шифровать звездочками?
+155
-8
+147
Ответ wtfololo
а слово на букву П уже не надо шифровать звездочками?
Тебе – да, новостнику – нет 😎
+113
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Знакомый священник Юрана одобряет
+88
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+84
Что положено юпитеру, не положено быку 😂
+50
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+47
редактор Спортс сам ######. Мне почему то не дали написать это слово.
+47
-4
+43
Ответ Рома Михалев
Решил однажды еврей сходить в общую баню, а чтобы никто не догадался, что он еврей — повесил крестик себе на шею. Пришёл, парится со всеми, естественно без одежды, все на него косятся — то на крест, то на обрезанную деталь в образе. Тут один из присутствующих не выдерживает, и говорит: — Абрам Маркович, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте...
Так вот откуда эта фраза!)
+41
-4
+37
Благодаря спортсу узнал, что "пидорас" - слово цензурное
+25
-1
+24
Пидopaс (проверка)
+24
-2
+22
Решил однажды еврей сходить в общую баню, а чтобы никто не догадался, что он еврей — повесил крестик себе на шею. Пришёл, парится со всеми, естественно без одежды, все на него косятся — то на крест, то на обрезанную деталь в образе. Тут один из присутствующих не выдерживает, и говорит:
— Абрам Маркович, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте...
+23
-3
+20
Ответ wtfololo
а слово на букву П уже не надо шифровать звездочками?
Можно не шифровать только в том случае, если в тексте слово <<пидорас>> не зашифровано... Вроде так редакторы отвечали
+20
-2
+18
Лариса Гузеева вошла в чат
+15
-1
+14
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Алексей, а почему у вас буквы в ваших сообщениях серые?
+12
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+12
Все что надо знать об это великом и принципиальном "супертактике-гике". Очень рад, что его из моей Балтики в свое время погнали, смотреть на команду было невозможно.
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Ответ a-fon
редактор Спортс сам ######. Мне почему то не дали написать это слово.
Ещё одной # не хватает. Или ты решил подстраховаться?
+11
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+10
Ответ HK Traktor
Что положено юпитеру, не положено быку 😂
То же касается новостников и комментаторов Спортса)
+11
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+10
Ответ culpa
Так вот откуда эта фраза!)
Есть и другая интерпретация, про священника в публичном доме.
+9
-1
+8
Звонок только для учителя©
+11
-3
+8
Ответ Жан-Жак Руссо
Благодаря спортсу узнал, что "пидорас" - слово цензурное
Попробовал написать педераст

Научное название судей РФС фильтр пропускает
+8
-1
+7
Breaking news..
+8
-3
+5
Ответ wtfololo
а слово на букву П уже не надо шифровать звездочками?
У меня не получилось отправить. Выскакивает "В сообщении есть запрещенные слова: пидoрас"
+6
-1
+5
Ответ La Crosse Bobcats
Алексей, а почему у вас буквы в ваших сообщениях серые?
Это он сам так сделал. Подчеркивает количество серого вещества.
+5
-1
+4
Хотел написать это же слово, а фильтр заблокировал, что за несправедливость)
Тоже хочу использовать подобную лексику по отношению к некоторым пользователям хD
+6
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+4
Ответ Alexander Rakhilkin
Ещё год тому назад этого тренера один репортёр продвигал, как высокого интеллектуала «Читает Библию и Братьев Карамазовых»🤭
Видимо, за прошедший год Калешин освоил также Сорокина с Пелевиным.
+5
-1
+4
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
😆😆🖖
+4
0
+4
Но он же не себе, а игрокам запрещал. Поэтому может
+4
-1
+3
Футбольный матч. Судья свистит штрафной. Игрок, нарушивший правила подбегает к нему:
- Ты чё, слепой?!
Судья посмотрел - у игрока уже есть жёлтая карточка, решил пожалеть:
- Мне послышалось, кто-то что-то сказал?
Игрок:
- Так ты ещё и глухой!
+4
-1
+3
Ещё год тому назад этого тренера один репортёр продвигал, как высокого интеллектуала «Читает Библию и Братьев Карамазовых»🤭
+5
-2
+3
Ответ Владимир Данилов
У меня не получилось отправить. Выскакивает "В сообщении есть запрещенные слова: пидoрас"
Хорошо хоть там двоеточие, а не запятая
+3
-1
+2
Ответ Жан-Жак Руссо
Благодаря спортсу узнал, что "пидорас" - слово цензурное
Они неправильно пишут слово "педераст"
+3
-1
+2
Ответ Ваня Шипитко
Пидopaс (проверка)
Бригада проверки редакции выехала, ожидайте
+3
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