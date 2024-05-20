«Ты че, #####, слепой? Пидорас!» Калешин получил красную за брань в адрес арбитра матча со СКА. Он запрещает игрокам «Алании» материться
Евгений Калешин получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.
«Алания» обыграла «СКА Хабаровск» в 33-м туре Мелбет Первой Лиги со счетом 1:0.
На 27-й минуте судья Инал Танашев остановил атаку команды из Владикавказа – по его мнению, мяч покинул пределы поля. Главный тренер «Алании» Евгений Калешин резко отреагировал на это: «Ты че, ##### (блин), слепой?» Он также назвал арбитра «пидорасом». За это специалист получил красную карточку.
Несколько дней назад полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал, что Калешин ввел штраф для игроков за мат.
— Абрам Маркович, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте...
Научное название судей РФС фильтр пропускает
Тоже хочу использовать подобную лексику по отношению к некоторым пользователям хD
- Ты чё, слепой?!
Судья посмотрел - у игрока уже есть жёлтая карточка, решил пожалеть:
- Мне послышалось, кто-то что-то сказал?
Игрок:
- Так ты ещё и глухой!