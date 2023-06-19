Ферстаппен догнал Сенну по победам и лидирует 224 круга подряд, культовый подиум чемпионов, Гарет Бэйл разочаровался в «Ф-1», Хэмилтон хочет контракт на £250 млн и 5 лет и другие события Гран-при Канады

Sports.ru представляет дайджест восьмого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Канады, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл заезд, сравнялся с Сенной по победам и принес «Ред Булл» 100-й выигранный Гран-при в истории, Ньюи – 200-й и девятый подряд.

Макс лидирует беспрецедентные за последние 30 лет 224 круга подряд, до рекорда Аскари – 81 круг. Не помешала даже застрявшая в болиде птица.

Алонсо финишировал вторым (это шестой подиум испанца в восьми гонках за «Астон Мартин»), третьим стал Хэмилтон – на счету гонщиков 11 титулов и 176 побед. «Культовая тройка призеров», – прокомментировал Льюис.

Фернандо опередил экс-напарника по «Феррари» Райкконена по общему количеству подиумов и вышел на чистое пятое место в истории.

2. Албон – гонщик дня в Монреале. Алекс завоевал седьмое место на «Уильямсе», а после финиша рассказал, как выдержал 58 кругов на «харде» и не пропустил конкурентов.

3. «Феррари» успешно сработала со стратегией – Леклер и Сайнс стали четвертым и пятым после неудачной квалификации. Шарль признал, что не мог рассчитывать на большее, Карлос сообщил о «шаге вперед». После квалификации монегаск был весьма недоволен выбором шин со стороны Скудерии.

4. Квалификацию выиграл Ферстаппен (это 25-й поул для нидерландца). Сенсацией дождевой сессии стал Хюлькенберг: «Хаас» должен был впервые в истории стартовать с первого ряда, однако Нико опустился со второй на пятую позицию на решетке из-за штрафа.

5. Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн, утверждает Daily Mail.

6. Гарет Бэйл объяснил, почему ему разонравилась «Ф-1» – дело в Хэмилтоне и скандальной развязке сезона-2021.

7. Леклер и Жак Вильнев оказались в центре внимания из-за шлема в честь Жиля Вильнева. Шарлю пришлось отказаться от расцветки из-за недовольства семьи, затем вопрос уладили, и пилот «Феррари» выступил в особой ливрее. Жак заявил, что «инцидент» раздули, а ему и родственникам поступали оскорбления.

Боттас выбрал шлем с собой в образе лесоруба.

8. Шумахер заявил, что уверен в возвращении в «Ф-1», а Экклстоун обвинил Штайнера в завершении карьеры Мика – бывший глава серии назвал Гюнтера «неудачливым боссом команды».

9. Джереми Кларксон привез на тракторе пива сотрудникам «Альпин» в честь подиума Окона на Гран-при Монако и встретился с Эстебаном.

10. Борис Ротенберг считает «противозаконным» недопуск российских пилотов и условия ФИА. «Как несовершеннолетний может подписать, что надо предать свою страну?» – добавил основатель «СМП Рейсинг».

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен снова выиграл, очередной подиум Алонсо, «Феррари» приятно удивила стратегией

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады

Другие серии

1. Мартин выиграл спринт MotoGP на Гран-при Германии, а в гонке опередил на 0,064 секунды Баньяю – обладателя поула. Успех позвонил пилоту «Прамака» приблизиться к лидеру чемпионата.

Марк Маркес упал пять раз, сломал палец и снялся с гонки. Миллер назвал коллег (по всей видимости, как раз шестикратного чемпиона – он жаловался на «Хонду») «####### принцессами» и посоветовал им «заткнуться ## ### и работать».

2. Палоу выиграл вторую гонку «Индикара» подряд и оторвался от Эрикссона в чемпионате. По ходу уик-энда на трассе «Роуд Америка» Пауэр назвал Грожана «куском дерьма» за блокировку в практике и заявил, что Ромену нужно «врезать по лицу».

Интересные цитаты

Макс Ферстаппен о трудностях Переса: «Если бы не я, для «Ред Булл» результат квалификации выглядел бы иначе. Но это не моя проблема»

Льюис Хэмилтон – Ферстаппену: «Ты уничтожал меня в медленных поворотах. У «Ред Булл» безумная задняя часть болида»

Тото Вольфф: «Сожалею ли я о том, что мы упустили Ферстаппена? Безусловно. Но они могли и не сработаться с Хэмилтоном»

Президент «Тойоты» об итогах гонки «24 часа Ле-Мана»: «Смотря квалификацию я понял, что проиграл политикам»

Макс Ферстаппен: «Если попросите меня назвать одного гонщика, чью победу я бы хотел увидеть в этом сезоне, я назову Алонсо»

Питер Уиндзор: «Поражен, что Расселла не наказали серьезнее за столкновение с Хэмилтоном. Это худшее, что может сделать гонщик – так мы потеряли Жиля Вильнева»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Австрии «Ф-1» (30 июня – 2 июля).

2. Гран-при Нидерландов MotoGP (23-25 июня).

3. Гонка «Формулы E» в Портленде (в ночь на 25 июня по московскому времени).

4. Ралли Кении WRC (22-25 июня).

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