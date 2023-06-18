Шарль Леклер о стратегии: «Я оказался в DRS-паровозике и не мог обогнать Норриса. Решение действовать наоборот относительно соперника оказалось правильным»

Теги Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Канады, поделившись мнением о работе болиде и нестандартной стратегии с одним пит-стопом.

«Учитывая стартовые позиции это лучшее, что мы сегодня могли сделать. Мы хорошо поработали. В пятницу на тренировках на длинной дистанции у меня были хорошие ощущения, и сегодня мы их подтвердили. Составы шин, которые мы использовали, оказались весьма хороши. Так что положительные моменты определенно есть.

Что мы можем улучшить? Общую производительность. В начале сезона у нас были большие проблемы со стабильностью. И нам было трудно разобраться. В этот уик-энд я пошел в другом направлении, работая с настройками болида, и почувствовал себя намного спокойнее, поскольку этот вариант позволил стабильнее работать с шинами.

Что касается стратегии, ощущения были хорошими с самого начала. Но я оказался в DRS-паровозике с Ландо прямо передо мной. Я чувствовал, что могу быть быстрее, но у Ландо была DRS, так что я никак не мог его обогнать. Так что решение действовать наоборот в стратегии относительно Ландо определенно оказалось правильным – мы смогли выбраться в чистый воздух», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!

1 комментарий

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MAKS$$
Шарл просто супер красавчик ❤️👍
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