Палоу выиграл вторую гонку «Индикара» подряд и оторвался от Эрикссона в чемпионате

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Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал быстрейшим по итогам этапа «Индикара» на трассе «Роуд Америка».

В заключительной части заезда лидировал Колтон Херта, однако после обгона со стороны Палоу пилот «Андретти» опустился на пятую позицию.

Вторым финишировал Джозеф Ньюгарден из «Пенске», третьим – гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд, а Скотту Диксону («Чип Гэнасси») не хватило до подиума пары десятых секунды.

Один из лидеров сезона Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» завершил гонку шестым, Ромен Грожан («Андретти») после вылета в гравий стал 25-м.

Победа стала для Палоу второй подряд, его отрыв в чемпионате вырос до 74 баллов. На счету испанца 324 очка, Эрикссон набрал 250, Ньюгарден – 243, О’Уорд и Диксон – по 226.

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1 комментарий

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hypnotoad94
Эрикссон прижился в Штатах, Инди-500 уже выиграл, в чемпе хорош.
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