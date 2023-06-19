Палоу выиграл вторую гонку «Индикара» подряд и оторвался от Эрикссона в чемпионате

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал быстрейшим по итогам этапа « » на трассе «Роуд Америка».

В заключительной части заезда лидировал , однако после обгона со стороны Палоу пилот «Андретти» опустился на пятую позицию.

Вторым финишировал из « », третьим – гонщик « » Пато О’Уорд, а Скотту Диксону («Чип Гэнасси») не хватило до подиума пары десятых секунды.

Один из лидеров сезона Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» завершил гонку шестым, Ромен Грожан («Андретти») после вылета в гравий стал 25-м.

Победа стала для Палоу второй подряд, его отрыв в чемпионате вырос до 74 баллов. На счету испанца 324 очка, Эрикссон набрал 250, Ньюгарден – 243, О’Уорд и Диксон – по 226.

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