Палоу выиграл вторую гонку «Индикара» подряд и оторвался от Эрикссона в чемпионате
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу стал быстрейшим по итогам этапа «Индикара» на трассе «Роуд Америка».
В заключительной части заезда лидировал Колтон Херта, однако после обгона со стороны Палоу пилот «Андретти» опустился на пятую позицию.
Вторым финишировал Джозеф Ньюгарден из «Пенске», третьим – гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд, а Скотту Диксону («Чип Гэнасси») не хватило до подиума пары десятых секунды.
Один из лидеров сезона Маркус Эрикссон из «Чип Гэнасси» завершил гонку шестым, Ромен Грожан («Андретти») после вылета в гравий стал 25-м.
Победа стала для Палоу второй подряд, его отрыв в чемпионате вырос до 74 баллов. На счету испанца 324 очка, Эрикссон набрал 250, Ньюгарден – 243, О’Уорд и Диксон – по 226.
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