Карун Чандок: «Ред Булл» нужны два гонщика, иначе команда проиграет гонку обновлений в 2026-м»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок предположил, что «Ред Булл» окажется в непростом положении в следующем году из-за подхода к выбору гонщиков.
«Создается ощущение, что [«Ред Булл»] ограничен из-за того, что является командой одного пилота.
Ведь на таком уик-энде, как в Бразилии, когда лишь одна практика, «Макларен», у которого два равных гонщика, может опробовать разные настройки и сравнить данные.
Вот в чем проблема: когда между пилотами такая пропасть, как в «Ред Булл», команда не может доверять информации, полученной от одного из них. Это создает большую проблему для коллектива, и, считаю, он должен об этом подумать.
В следующем году новые правила, болиды будут постоянно обновляться. Команде нужны два гонщика, иначе она проиграет гонку обновлений», – сказал эксперт.
