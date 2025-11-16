Карун Чандок: «Ред Булл» нужны два гонщика, иначе команда проиграет гонку обновлений в 2026-м»

Чандок назвал слабое место «Ред Булл» перед сезоном-2026.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок предположил, что «Ред Булл» окажется в непростом положении в следующем году из-за подхода к выбору гонщиков.

«Создается ощущение, что [«Ред Булл»] ограничен из-за того, что является командой одного пилота.

Ведь на таком уик-энде, как в Бразилии , когда лишь одна практика, «Макларен», у которого два равных гонщика, может опробовать разные настройки и сравнить данные.

Вот в чем проблема: когда между пилотами такая пропасть, как в «Ред Булл», команда не может доверять информации, полученной от одного из них. Это создает большую проблему для коллектива, и, считаю, он должен об этом подумать.

В следующем году новые правила, болиды будут постоянно обновляться. Команде нужны два гонщика, иначе она проиграет гонку обновлений», – сказал эксперт.

Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»

Владимир Башмаков: «Цунода донашивает детали за Ферстаппеном – это позволяет «Ред Булл» обновляться активнее, чем «Макларену»