Гарет Бэйл: «Знаете что? Я не люблю «Формулу-1» после того, что произошло с Хэмилтоном»

Завершивший карьеру футболист Гарет Бэйл рассказал, что разлюбил «Формулу-1» после скандального финала сезона-2021 в Абу-Даби.

«Знаете что? Я не люблю ее после того, что произошло с [пилотом « » Льюисом] . Это было нечестно. Тот факт, что Хэмилтону пришлось пройти через трафик и что он не смог пойти на пит-стоп… Это никогда нельзя было считать гонкой», – сказал Бэйл.

Сам Льюис в интервью ESPN признался, что до сих пор не забыл о поражении в 2021-м:

«В конце концов это чувство никогда по-настоящему не оставляет тебя. Это как когда ты думаешь о своей первой любви – это всегда будет первая любовь и первое разбитое сердце.

Абу-Даби – это шрам, он всегда будет напоминать мне о произошедшем. Даже несмотря на то что я перепрограммировал свой разум, думаю, у меня все равно ушел целый год, чтобы по-настоящему пройти через это, потому что мы вернулись к работе. Все это было небыстро», – поделился Хэмилтон.

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