Гарет Бэйл: «Знаете что? Я не люблю «Формулу-1» после того, что произошло с Хэмилтоном»

Теги Льюис Хэмилтон Гарет Бэйл Формула-1 Мерседес Авто

Завершивший карьеру футболист Гарет Бэйл рассказал, что разлюбил «Формулу-1» после скандального финала сезона-2021 в Абу-Даби.

«Знаете что? Я не люблю ее после того, что произошло с [пилотом «Мерседеса» Льюисом] Хэмилтоном. Это было нечестно. Тот факт, что Хэмилтону пришлось пройти через трафик и что он не смог пойти на пит-стоп… Это никогда нельзя было считать гонкой», – сказал Бэйл.

Сам Льюис в интервью ESPN признался, что до сих пор не забыл о поражении в 2021-м:

«В конце концов это чувство никогда по-настоящему не оставляет тебя. Это как когда ты думаешь о своей первой любви – это всегда будет первая любовь и первое разбитое сердце.

Абу-Даби – это шрам, он всегда будет напоминать мне о произошедшем. Даже несмотря на то что я перепрограммировал свой разум, думаю, у меня все равно ушел целый год, чтобы по-настоящему пройти через это, потому что мы вернулись к работе. Все это было небыстро», – поделился Хэмилтон.  

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8 комментариев

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Lordk
"Пришлось пройти через трафик"? Что он хотел сказать?
"Не смог пойти на пит-стоп"? Но ведь это команда не захотела отходить от более консервативного решения...
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Citadellia
А какой у Массы то на сердце шрам, что он до сих пор в суд подать хочет...
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Евгений Фабиянчук
ну понятно, Бейл, как и подобает ему подобным, глорил за Льюиса, а тут такой облом случился
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Третий подход к снаряду
Смешной чел ) Чтобы разлюбить, сначала надо полюбить ) А это подразумевает хоть какое-то понимание.
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Марат Кагин
очередной британец
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irs118return
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этот нелюбитель🤡 наверно ни один уикенд несмотрел от начала до конца, а из пилотов только Люсю знает)
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