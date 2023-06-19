Ферстаппен лидирует 224 круга подряд – в «Ф-1» такого не было 30 лет. До рекорда Аскари – 81 круг

Гонщик «Ред Булл» установил беспрецедентный уровень доминирования в современной «Формуле-1».

Двукратный чемпион мира вышел на первое место в гонке во время и с тех пор не упускал лидерство. Макс ехал на первой позиции от старта до финиша на , и Канады.

На счету Ферстаппена 224 круга лидирования подряд. Нидерландец превзошел показатель четырехкратного чемпиона , также выступавшего за «Ред Булл» в 2012 году (205 круга), установил лучшее достижение в «Формуле-1» за последние 30 лет и пятое в истории.

Рекордсменом является двукратный обладатель титула Альберто Аскари (305 круга в 1952 году), вторую и третью строчку занимает легендарный Айртон Сенна (264 круга в 1988-м и 237 в 1989-м), четвертое место за Найджелом Мэнселлом (235 круга по ходу чемпионского сезона-1992).

Гран-при Австрии продлится 71 круг – таким образом, уже на следующем этапе Ферстаппен может выйти на вторую строчку и вплотную приблизиться к отметке в 300 кругов лидирования подряд.

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