Ферстаппен лидирует 224 круга подряд – в «Ф-1» такого не было 30 лет. До рекорда Аскари – 81 круг

Теги Айртон Сенна Найджел Мэнселл Альберто Аскари Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Канады Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил беспрецедентный уровень доминирования в современной «Формуле-1».

Двукратный чемпион мира вышел на первое место в гонке во время Гран-при Майами и с тех пор не упускал лидерство. Макс ехал на первой позиции от старта до финиша на Гран-при Монако, Испании и Канады.

На счету Ферстаппена 224 круга лидирования подряд. Нидерландец превзошел показатель четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля, также выступавшего за «Ред Булл» в 2012 году (205 круга), установил лучшее достижение в «Формуле-1» за последние 30 лет и пятое в истории.

Рекордсменом является двукратный обладатель титула Альберто Аскари (305 круга в 1952 году), вторую и третью строчку занимает легендарный Айртон Сенна (264 круга в 1988-м и 237 в 1989-м), четвертое место за Найджелом Мэнселлом (235 круга по ходу чемпионского сезона-1992).

Гран-при Австрии продлится 71 круг – таким образом, уже на следующем этапе Ферстаппен может выйти на вторую строчку и вплотную приблизиться к отметке в 300 кругов лидирования подряд.

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24 комментария

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Зубы Дзюбы
Очень увлекательные гонки нынче пошли.

Стало похоже на рпл по футболу.
+49
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Kanan Jarrus
Ответ Зубы Дзюбы
Очень увлекательные гонки нынче пошли. Стало похоже на рпл по футболу.
эм, что-то я упустил: макса тоже финансирует госкомпания, извлекающая прибыль за счет продажи нефти и газа коренных народов сибири?
+40
-14
+26
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Андрей Лебедевъ
Ответ Зубы Дзюбы
Очень увлекательные гонки нынче пошли. Стало похоже на рпл по футболу.
Но ведь в РПЛ Зенит иногда хотя бы своим фармам сливает
+16
-1
+15
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Analjinn
Эра самовоза Хэмилтона сменилась эрой самовоза Тапка.
+9
-1
+8
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CHE!
Исключительно увлекательные самовозные гонки.
+7
0
+7
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Serge Vendino
Ответ Аарон Рэмзи
Давно не слежу за ф1, у Себа самовозка или реально так хорош?
У какого Себа? Феттель где-то в Германии мусор сортирует.
+5
0
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petia.subbotin
Ответ Аарон Рэмзи
Давно не слежу за ф1, у Себа самовозка или реально так хорош?
И то, и другое
+4
-1
+3
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Blut Haos
Мы изменим регламент, чтобы гонки стали интереснее, говорили они!
Все машины станут ближе в пелотоне, говорили они!
Обгонов станет больше, говорили они!
Не будет доминирования одной команды, над остальными, говорили они...
+2
0
+2
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Иван Алейников
Ответ Макс237
Именно поэтому в этом году ф1 не смотрю..
А раньше? Все было всегда увлекательно?
+3
-1
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Зубы Дзюбы
Ответ Kanan Jarrus
эм, что-то я упустил: макса тоже финансирует госкомпания, извлекающая прибыль за счет продажи нефти и газа коренных народов сибири?
Тут тоже 2 гонки Пересу слил
+2
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ elkipalki
Да, но Ферстаппен на второй машине чемпионата в очной борьбе победил Хэмилтона на космовозе. Когда последний раз такое случалось? Поэтому с Ферстаппеном хоть нет вопросов, он достоен быть чемпионом. Обыграл чемпиона на космовозе, заслужил место на вершине.
Разве на второй, помоему она 7 была, сразу за Альфа Таури
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Enchanter WIZZARD
Ответ Иван Алейников
А раньше? Все было всегда увлекательно?
Да, период 1998-2000 и особенно гонки 2005-2010 были в разы круче. За более ранние периоды не ручаюсь, не видел
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Marky777
Ответ Kanan Jarrus
эм, что-то я упустил: макса тоже финансирует госкомпания, извлекающая прибыль за счет продажи нефти и газа коренных народов сибири?
Он говорит про отсутствие интриги, конкуренции
+5
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The Stig
Ответ Serge Vendino
У какого Себа? Феттель где-то в Германии мусор сортирует.
Больше 10 лет не следит, если вспомнил про самовоз Себа)
+1
0
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Blut Haos
Мы изменим регламент, чтобы гонки стали интереснее, говорили они! Все машины станут ближе в пелотоне, говорили они! Обгонов станет больше, говорили они! Не будет доминирования одной команды, над остальными, говорили они...
Все кроме последнего верно
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Dr Sawley
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Разве на второй, помоему она 7 была, сразу за Альфа Таури
Кто о чём, а фанаты РБ продолжают визжать, что у их команды в 2021 году был чуть ли не 5-й по скорости болид, хотя большую часть сезона и на большем типе трасс как раз-таки болид быков был быстрее - взять хотя бы статистику по поулам и победам.
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Analjinn
Ответ elkipalki
Да, но Ферстаппен на второй машине чемпионата в очной борьбе победил Хэмилтона на космовозе. Когда последний раз такое случалось? Поэтому с Ферстаппеном хоть нет вопросов, он достоен быть чемпионом. Обыграл чемпиона на космовозе, заслужил место на вершине.
В принципе согласен, да. Может и фурам когда-нибудь свезёт с машиной.
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Vishenka90
Это не самовоз, а космовоз какой то.
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Макс237
Именно поэтому в этом году ф1 не смотрю..
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Аарон Рэмзи
Давно не слежу за ф1, у Себа самовозка или реально так хорош?
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