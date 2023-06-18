Карлос Сайнс: «Мы угадали со стратегией. «Феррари» прогрессирует, но конкурентоспособность болида зависит от каждой конкретной трассы»

Теги Гран-при Канады Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Канады, поделившись мнением о выступлении команды.

«Жаль, что вчерашняя квалификация не удалась, потому что я думаю, что сегодня мы могли бы оказаться рядом с «Астон Мартин». Постараемся лучше выступить в следующий раз, но по крайней мере сегодня у нас были хорошие ощущения от работы с болидом.

Сегодня мы угадали со стратегией. Мы прогрессируем, но конкурентоспособность болида зависит от каждой конкретной трассы. Перед приездом сюда мы знали, что с учетом особенностей конфигурации трассы должны быть конкурентоспособны на Гран-при Канады. Теперь посмотрим, как мы будем смотреться в Австрии. По крайней мере, здесь мы сделали шаг вперед относительно того, что было на этапе в Барселоне», – рассказал Сайнс.

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