Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»
Мик Шумахер рассчитывает на скорое возвращение в «Формулу-1».
Сезон-2023 бывший пилот «Хааса» проводит в «Мерседесе» на должности резервного гонщика.
«Я всегда готов действовать. Поверьте, я очень упорно работаю над тем, чтобы быстро вернуться в машину. Увидимся очень скоро. Самое позднее – в следующем году. Уверен, что-то прояснится в ближайшем будущем», – заявил Шумахер.
Мик прокомментировал шанс на замену Логана Сарджента в «Уильямсе» по ходу сезона:
«Я бы на это пошел. Маловероятно, что что-то подобное случится. В конце концов, есть контракты, и их обычно соблюдают.
Думаю, фактически любая команда стала бы хорошим вариантом».
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А по поводу крашей, любителям вспомнить о них по поводу и без рекомендую освежить память пары дней и вспомнить перфомансы Пиастри и Рассела в Монреале хотя бы.