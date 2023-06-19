Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»

Мик Шумахер рассчитывает на скорое возвращение в «Формулу-1».

Сезон-2023 бывший пилот « » проводит в « » на должности резервного гонщика.

«Я всегда готов действовать. Поверьте, я очень упорно работаю над тем, чтобы быстро вернуться в машину. Увидимся очень скоро. Самое позднее – в следующем году. Уверен, что-то прояснится в ближайшем будущем», – заявил Шумахер.

Мик прокомментировал шанс на замену Логана Сарджента в « » по ходу сезона:

«Я бы на это пошел. Маловероятно, что что-то подобное случится. В конце концов, есть контракты, и их обычно соблюдают.

Думаю, фактически любая команда стала бы хорошим вариантом».

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