Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»

Теги возможные переходы Уильямс Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Логан Сарджент Авто

Мик Шумахер рассчитывает на скорое возвращение в «Формулу-1».

Сезон-2023 бывший пилот «Хааса» проводит в «Мерседесе» на должности резервного гонщика.

«Я всегда готов действовать. Поверьте, я очень упорно работаю над тем, чтобы быстро вернуться в машину. Увидимся очень скоро. Самое позднее – в следующем году. Уверен, что-то прояснится в ближайшем будущем», – заявил Шумахер.

Мик прокомментировал шанс на замену Логана Сарджента в «Уильямсе» по ходу сезона:

«Я бы на это пошел. Маловероятно, что что-то подобное случится. В конце концов, есть контракты, и их обычно соблюдают.

Думаю, фактически любая команда стала бы хорошим вариантом».

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3 комментария

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Никита Гущев
Прощаемся с Де Врисом?
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Антон Якимцев
Пока гоняют такие ребята как Сарджент и Ник Де Вниз, Мик точно заслуживает второй попытки.

А по поводу крашей, любителям вспомнить о них по поводу и без рекомендую освежить память пары дней и вспомнить перфомансы Пиастри и Рассела в Монреале хотя бы.
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Mortimer1
Ответ Никита Гущев
Прощаемся с Де Врисом?
На место Де Вриса очередь из академии РБ. Мик им даром не уперся) Они уже видели его в деле)
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