Питер Уиндзор: «Поражен, что Расселла не наказали серьезнее за столкновение с Хэмилтоном. Это худшее, что может сделать гонщик – так мы потеряли Жиля Вильнева»
Британский журналист Питер Уиндзор прокомментировал столкновение пилотов «Мерседеса».
Инцидент между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом произошел в квалификации к Гран-при Испании. Стюарды ограничились предупреждением Расселлу – Уиндзор полагает, что Джорджа пожалели.
«Это абсолютно худшее, что может сделать гонщик. Смещаться на прямой, когда другой пилот едет гораздо быстрее и вот-вот тебя обгонит, врезаться в него… Так мы потеряли Жиля Вильнева. Окей, Йохен Масс не знал, куда сместиться, но в целом та же ситуация. Очень и очень повезло, что не случилось большой аварии.
Я просто поражен, что Джорджа не наказали гораздо, гораздо серьезнее. Оправданий нет. Почему его не наказали сильнее? Есть вероятность, что это связано с достаточно высокой позицией в Ассоциации гонщиков Гран-при и его рассудительностью. Наверное, они подумали: ну, он действовал ненамеренно.
Но суть не в этом. Никто не делает такое нарочно. Если кто-то и делал, такой человек не должен был изначально сесть за руль машины «Формулы-1». Очевидно, случилось недопонимание. Но тот факт, что инцидент произошел между напарниками по «Мерседесу», лишь ухудшает ситуацию. Он должен был смотреть в зеркала еще внимательнее», – заявил бывший менеджер команд «Ф-1» на своем ютуб-канале.
Джордж Расселл о столкновении: «Не знал, что Хэмилтон там»
«Мерседесы» столкнулись на прямой в квале – что это было вообще?!
Комментарии