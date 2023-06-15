Питер Уиндзор: «Поражен, что Расселла не наказали серьезнее за столкновение с Хэмилтоном. Это худшее, что может сделать гонщик – так мы потеряли Жиля Вильнева»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Жиль Вильнев Формула-1 Мерседес Питер Уиндзор Джордж Расселл Йохен Масс Авто

Британский журналист Питер Уиндзор прокомментировал столкновение пилотов «Мерседеса».

Инцидент между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом произошел в квалификации к Гран-при Испании. Стюарды ограничились предупреждением Расселлу – Уиндзор полагает, что Джорджа пожалели.

«Это абсолютно худшее, что может сделать гонщик. Смещаться на прямой, когда другой пилот едет гораздо быстрее и вот-вот тебя обгонит, врезаться в него… Так мы потеряли Жиля Вильнева. Окей, Йохен Масс не знал, куда сместиться, но в целом та же ситуация. Очень и очень повезло, что не случилось большой аварии.

Я просто поражен, что Джорджа не наказали гораздо, гораздо серьезнее. Оправданий нет. Почему его не наказали сильнее? Есть вероятность, что это связано с достаточно высокой позицией в Ассоциации гонщиков Гран-при и его рассудительностью. Наверное, они подумали: ну, он действовал ненамеренно.

Но суть не в этом. Никто не делает такое нарочно. Если кто-то и делал, такой человек не должен был изначально сесть за руль машины «Формулы-1». Очевидно, случилось недопонимание. Но тот факт, что инцидент произошел между напарниками по «Мерседесу», лишь ухудшает ситуацию. Он должен был смотреть в зеркала еще внимательнее», – заявил бывший менеджер команд «Ф-1» на своем ютуб-канале.

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