Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал особый шлем для гонки в Монреале.
Расцветка является отсылкой к той, что использовал культовый пилот Скудерии Жиль Вильнев. Канадец выступал за «Феррари» с 1977 года до своей гибели в 1982-м. В честь него назван автодром Гран-при Канады.
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