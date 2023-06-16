Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады

Гонщик «Феррари» показал особый шлем для гонки в Монреале.

Расцветка является отсылкой к той, что использовал культовый пилот Скудерии Жиль Вильнев. Канадец выступал за « » с 1977 года до своей гибели в 1982-м. В честь него назван автодром .

Экскурсия по «Ф-1» в Канаде с комментариями местного пилота: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

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Фото: соцсети команды «Феррари»