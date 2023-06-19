Болиды Ньюи выиграли 200 Гран-при «Ф-1»: «Потрясающее путешествие. Я мечтал работать инженером в автоспорте, все остальное – бонус»

Теги Гран-при Канады Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Уильямс Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Канады стала дважды юбилейной для главы конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

Команда одержала 100-ю победу в истории, а для легендарного конструктора достижение стало 200-м. До «Ред Булл» Ньюи выигрывал титулы в «Уильямсе» и «Макларене». Эдриан работает в «Формуле-1» уже 34 года.

«Это было потрясающее путешествие. Я всегда мечтал стать инженером в автоспорте. Когда я получил свою первую работу в автоспорте, первую зарплату, это был важный момент. Все остальное – бонус», – сказал специалист в интервью Sky Sports.

Ньюи рассказал, какие успехи запомнились ему больше других:

«Выделяется первая победа в Мексике [в 1991-м] и чемпионаты, судьба которых решалась в последний момент. Борьба Себастьяна [Феттеля] с Фернандо [Алонсо] в Абу-Даби [в 2010-м] и, конечно, Макс против Льюиса [Хэмилтона в 2021-м]».

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