У Алонсо 6 подиумов в 8 гонках за «Астон Мартин» и 2 вторых места за 3 последних Гран-при
Фернандо Алонсо продолжает собирать кубки после перехода в «Астон Мартин».
Двукратный чемпион «Формулы-1» занял второе место по итогам Гран-при Канады, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Всего на счету испанца шесть подиумов за восемь этапов 2023 года. В начале сезона Алонсо собрал четыре третьих места, а в последних трех гонках дважды финишировал вторым – в Монте-Карло и Монреале.
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Так что начудил и Алонсо и команда. Просто запас есть перед остальными, изза этого ошибки эти ни на что не повлияли.