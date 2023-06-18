У Алонсо 6 подиумов в 8 гонках за «Астон Мартин» и 2 вторых места за 3 последних Гран-при

продолжает собирать кубки после перехода в « ».

Двукратный чемпион «Формулы-1» занял второе место по итогам , уступив лишь пилоту « » .

Всего на счету испанца шесть подиумов за восемь этапов 2023 года. В начале сезона Алонсо собрал четыре третьих места, а в последних трех гонках дважды финишировал вторым – в Монте-Карло и Монреале.

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