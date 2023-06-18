У Алонсо 6 подиумов в 8 гонках за «Астон Мартин» и 2 вторых места за 3 последних Гран-при

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо продолжает собирать кубки после перехода в «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» занял второе место по итогам Гран-при Канады, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Всего на счету испанца шесть подиумов за восемь этапов 2023 года. В начале сезона Алонсо собрал четыре третьих места, а в последних трех гонках дважды финишировал вторым – в Монте-Карло и Монреале.

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7 комментариев

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Grigpar
В целом Астоны выступают великолепно. Надежные и стабильные (с Алонсо разумеется). Хорошо хоть сегодня не начудили, а то был реальный риск.
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Великий Алонсо
Сегодня к АМ нет претензий, отличные обновления, быстрые пит-стопы, все хорошо, да и Ред Буллу проигрывали вроде не так много как обычно
+3
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Be_Fun
дед забыл таблетки принять и вообще обезумел, он прям заряжен на победу, жесть. Он еще и единственный кто чистейшие обгоны выдает, не зря с картинга не вылазит.
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+1
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Magnus Spellbane
Стролл в этот момент: ...
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Павел павел
великий алонсо)
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Train67
Ответ Grigpar
В целом Астоны выступают великолепно. Надежные и стабильные (с Алонсо разумеется). Хорошо хоть сегодня не начудили, а то был реальный риск.
Ошибку Алонсо допустил, вылетев с трассы и потерял 2 секунды на этом, и из-за этого темп потерял на круг. А также проиграл старт. Ну и команда ему дала хард против медиума у остальных, что тоже сказалось на темпе.
Так что начудил и Алонсо и команда. Просто запас есть перед остальными, изза этого ошибки эти ни на что не повлияли.
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