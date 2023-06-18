Джек Миллер о «принцессах»-гонщиках MotoGP: «Только «КТМ» не жалуется, что байк – дерьмо. Заткнитесь ## ### и работайте»

Пилот «КТМ» Джек Миллер назвал «принцессами» коллег по MotoGP.

В последнее время свои байки критиковали гонщик «Ямахи» и представитель « » Марк Маркес. Шестикратный чемпион премьер-класса пять раз упал по ходу уик-энда в Германии, сломал палец и снялся.

«Только мы не жалуемся на свои мотоциклы, а по-настоящему делаем что-то, чтобы исправить ситуацию [в борьбе с «Дукати»]. Все остальные выбрасывают свои игрушки из кроватки и говорят: «Мой байк – дерьмо». Вот и все.

Но почему они дерьмо? Из-за них же. Они выкинули 99 процентов инженеров, чтобы поставить своих инженеров – вот этих ребят. А теперь они в жопе, и он даже не может проехать круг. Сам виноват.

Все хотят жаловаться на свои байки, никто не хочет ничего делать по этому поводу. Заткнитесь ## ### и работайте, вам платят за то, чтобы вы пилотировали мотоцикл, а не вели себя как ####### принцессы и жаловались на байк», – поделился аналитикой Миллер.

не уточнил, кого конкретно имел в виду, но предполагается, что речь о Маркесе.

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