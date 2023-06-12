Джереми Кларксон привез на тракторе пива сотрудникам «Альпин» в честь подиума Окона и встретился с Эстебаном

Теги Гран-при Монако Формула-1 Джереми Кларксон Эстебан Окон Альпин Авто

Известный британский ведущий Джереми Кларксон сдержал обещание и привез пива команде «Альпин».

Во время Гран-при Монако Кларксон сообщил в соцсетях, что угостит сотрудников французской команды в случае подиума. Эстебан Окон финишировал третьим.

Ведущий прибыл на базу «Альпин» на своем тракторе и привез напиток сотрудникам, а также встретился с Эстебаном.

Джереми Кларксон угостит «Альпин» пивом после подиума Окона

Фото: соцсети команды «Альпин»

4 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ eba
что это, кто эти все люди и причем здесь спорт?
это санта клаус летом
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+2
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alesel
Начал пиво на своей ферме варить? 😄
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Abdulla
Предварительно употребив 10 пинт Гиннесса Джереми Кларксон привез на тракторе пива сотрудникам «Альпин».
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