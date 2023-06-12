Джереми Кларксон привез на тракторе пива сотрудникам «Альпин» в честь подиума Окона и встретился с Эстебаном

Известный британский ведущий Джереми Кларксон сдержал обещание и привез пива команде «Альпин».

Во время Гран-при Монако Кларксон сообщил в соцсетях, что угостит сотрудников французской команды в случае подиума. финишировал третьим.

Ведущий прибыл на базу «Альпин» на своем тракторе и привез напиток сотрудникам, а также встретился с Эстебаном.

Джереми Кларксон угостит «Альпин» пивом после подиума Окона

Фото: соцсети команды «Альпин»