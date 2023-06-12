Джереми Кларксон привез на тракторе пива сотрудникам «Альпин» в честь подиума Окона и встретился с Эстебаном
Известный британский ведущий Джереми Кларксон сдержал обещание и привез пива команде «Альпин».
Во время Гран-при Монако Кларксон сообщил в соцсетях, что угостит сотрудников французской команды в случае подиума. Эстебан Окон финишировал третьим.
Ведущий прибыл на базу «Альпин» на своем тракторе и привез напиток сотрудникам, а также встретился с Эстебаном.
Джереми Кларксон угостит «Альпин» пивом после подиума Окона
Фото: соцсети команды «Альпин»
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