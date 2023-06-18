Шарль Леклер: «Не согласен с «Феррари». Мы остались на «промежуточных» на сухой трассе и перешли на «слики», когда начался дождь»
Шарль Леклер раскритиковал стратегические решения «Феррари».
Леклер выбыл из борьбы в квалификации к Гран-при Канады после второго сегмента, показав 11-й результат. По мнению монегаска, Скудерия не справилась с выбором шин в переменчивых условиях и упустила шанс выпустить его на «сликах» в нужный момент.
«Я не согласен с командой. Честно говоря, в этот раз разобраться с условиями было несложно. Нетрудно было понять, что трасса сухая.
Я сказал об этом по радио на круге выезда в начале второго сегмента. К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке – не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь, и осложнили себе жизнь.
Второй сегмент должен был получиться простым: мы начинаем сессию, проводим круг выезда, разбираемся с ситуацией, возвращаемся в боксы за «сликами» и снова выезжаем», – сказал вице-чемпион «Формулы-1».
Леклер также высказал пожелание «Феррари» в интервью Sky Sports:
«Нужно сделать шаг вперед, потому что такое происходит не в первый раз – мы достаточно часто принимаем неверные решения в непростых ситуациях. У меня было четкое мнение, а мы выбрали нечто противоположное».
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но тем не менее заезжал за сликами аккурат вслед за Максом, который успел запрыгнуть на вторую строчку
то есть было уйму времени собрать хотя бы один приличный круг, а не барахтаться за топ10
провал в первую очередь на Шарле, условия для залететь в третий сегмент были
Нафиг эти полит корректные заявления, клоуны абсолютно не меняются
10-летний ребёнок у экрана ТВ гораздо лучше в стратегию сможет, чем он. Им даже подсказки пилота не помогают
Фуры годами выдают такое, что если б это был комедийный сериал, едва ли сценаристы нарочно придумали б такие ляпы))
Позорище, жаль Шарля оч
От Леклера ждут стабильности и лидерства. А он дискредитировал свой класс в 4 из 7 гонок сезона. Разочарование.
Леклер проехал на промежуточных с одним кругом прогрева, что сразу дало плохой результат, потом поехал за софтом. Но поскольку Феррари выпустили его во второй половине очереди, он по трассе шел из-за трафика где то в полутора минутах сзади Ферстаппена, в круге позади. В итоге он то ли покрышки не успел прогреть до дождя, то ли круг списали.
Если бы он сразу поехал за софтом, как Норрис, успел бы прогреть резину за пару кругов, при том, что когда он общался с командой, они знали что осталось семь минут до дождя, времени в обрез. В итоге ни софт, ни промежуточные подготовить не смогли к быстрому кругу. Вот и вся причина недовольства, темп у Феррари в Канаде был.
После отстранения Руэды от операций на трассе его функции были переданы его заму, британскому индусу-математику, тот продолжает ошибаться безбожно.