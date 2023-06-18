Шарль Леклер: «Не согласен с «Феррари». Мы остались на «промежуточных» на сухой трассе и перешли на «слики», когда начался дождь»

Шарль Леклер раскритиковал стратегические решения «Феррари».

выбыл из борьбы в квалификации к после второго сегмента, показав 11-й результат. По мнению монегаска, Скудерия не справилась с выбором шин в переменчивых условиях и упустила шанс выпустить его на «сликах» в нужный момент.

«Я не согласен с командой. Честно говоря, в этот раз разобраться с условиями было несложно. Нетрудно было понять, что трасса сухая.

Я сказал об этом по радио на круге выезда в начале второго сегмента. К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке – не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь, и осложнили себе жизнь.

Второй сегмент должен был получиться простым: мы начинаем сессию, проводим круг выезда, разбираемся с ситуацией, возвращаемся в боксы за «сликами» и снова выезжаем», – сказал вице-чемпион «Формулы-1».

Леклер также высказал пожелание «Феррари» в интервью Sky Sports:

«Нужно сделать шаг вперед, потому что такое происходит не в первый раз – мы достаточно часто принимаем неверные решения в непростых ситуациях. У меня было четкое мнение, а мы выбрали нечто противоположное».

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