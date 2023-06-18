Шарль Леклер: «Не согласен с «Феррари». Мы остались на «промежуточных» на сухой трассе и перешли на «слики», когда начался дождь»

Теги Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер раскритиковал стратегические решения «Феррари».

Леклер выбыл из борьбы в квалификации к Гран-при Канады после второго сегмента, показав 11-й результат. По мнению монегаска, Скудерия не справилась с выбором шин в переменчивых условиях и упустила шанс выпустить его на «сликах» в нужный момент.

«Я не согласен с командой. Честно говоря, в этот раз разобраться с условиями было несложно. Нетрудно было понять, что трасса сухая.

Я сказал об этом по радио на круге выезда в начале второго сегмента. К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке – не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь, и осложнили себе жизнь.

Второй сегмент должен был получиться простым: мы начинаем сессию, проводим круг выезда, разбираемся с ситуацией, возвращаемся в боксы за «сликами» и снова выезжаем», – сказал вице-чемпион «Формулы-1».

Леклер также высказал пожелание «Феррари» в интервью Sky Sports:

«Нужно сделать шаг вперед, потому что такое происходит не в первый раз – мы достаточно часто принимаем неверные решения в непростых ситуациях. У меня было четкое мнение, а мы выбрали нечто противоположное».

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. Хюлькенберг – на первом ряду! «Феррари» снова провалилась

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анри Карлайл
Сыкливые бюрократы без риска, авантюризма и стратегического мышления никогда не приведут к чемпионству ни одного пилота..
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ecstasy
по стратегии был прав, без вопросов, хотя стоило настоять

но тем не менее заезжал за сликами аккурат вслед за Максом, который успел запрыгнуть на вторую строчку
то есть было уйму времени собрать хотя бы один приличный круг, а не барахтаться за топ10

провал в первую очередь на Шарле, условия для залететь в третий сегмент были
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Абсолютно прав
Нафиг эти полит корректные заявления, клоуны абсолютно не меняются
10-летний ребёнок у экрана ТВ гораздо лучше в стратегию сможет, чем он. Им даже подсказки пилота не помогают

Фуры годами выдают такое, что если б это был комедийный сериал, едва ли сценаристы нарочно придумали б такие ляпы))

Позорище, жаль Шарля оч
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MidnightDancer
Не тот случай где стоит винить команду. Шарль был в тех же условиях что и Сайнц с Максом. Два последних смогли проехать круги на софте, а Шарль ни 1.

От Леклера ждут стабильности и лидерства. А он дискредитировал свой класс в 4 из 7 гонок сезона. Разочарование.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ну все в духе Феррари. Слики в дождь, интеры когда сухо. В чем вопрос, Шарль?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вольфрам
Шарля по-человечески жалко,на нем лица нет каждые race week!Без раздумий уходить надо при первой возможности,до 26го тут уже ловить точно нечего!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doctor.morge
Албон успел показать первое время с прогревом софта за три круга, Ферстаппен на софте за два. Более того, лучшие времена кое-кто поставил на промежуточных, как Алонсо, с прогревом за два круга. Норрис не стал ставить круг на промежуточных, сразу поехал за софтом.
Леклер проехал на промежуточных с одним кругом прогрева, что сразу дало плохой результат, потом поехал за софтом. Но поскольку Феррари выпустили его во второй половине очереди, он по трассе шел из-за трафика где то в полутора минутах сзади Ферстаппена, в круге позади. В итоге он то ли покрышки не успел прогреть до дождя, то ли круг списали.
Если бы он сразу поехал за софтом, как Норрис, успел бы прогреть резину за пару кругов, при том, что когда он общался с командой, они знали что осталось семь минут до дождя, времени в обрез. В итоге ни софт, ни промежуточные подготовить не смогли к быстрому кругу. Вот и вся причина недовольства, темп у Феррари в Канаде был.
После отстранения Руэды от операций на трассе его функции были переданы его заму, британскому индусу-математику, тот продолжает ошибаться безбожно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Жалко, талант огромный, тут даже про неустойчивость сложно говорить, в Феррари все чудят. Вон из Расселла терминатора вырастят в Мерсе, уверен, хоть тоже не все гладко, а вводные у них одинаковые. Удивительно, что в этом цирке умудряются строить очень хорошие машины каждый год. Но ху ли толку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ Анри Карлайл
Сыкливые бюрократы без риска, авантюризма и стратегического мышления никогда не приведут к чемпионству ни одного пилота..
Как у вас стратегическое мышление умещается вместе с риском и авантюрой?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий