Алонсо вышел на чистое 5-е место в истории «Ф-1» по подиумам, опередив Райкконена

Гонщик «Астон Мартин» финишировал вторым на .

Двукратный чемпион «Формулы-1» оказался на подиуме в шестой раз в году и в 104-й в карьере. Алонсо опередил экс-напарника по « » Кими Райкконена и вышел на чистое пятое место в истории по этому показателю.

Еще два призовых места позволят испанцу догнать четырехкратного чемпиона Алена Проста. Первые три строчки занимают пилот « » , завоевавший в Монреале свой 194-й подиум, Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттель (122).

У Алонсо 6 подиумов в 8 гонках за «Астон Мартин» и 2 вторых места за 3 последних Гран-при

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ – «До следующей гонки!»