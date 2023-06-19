Алонсо вышел на чистое 5-е место в истории «Ф-1» по подиумам, опередив Райкконена
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал вторым на Гран-при Канады.
Двукратный чемпион «Формулы-1» оказался на подиуме в шестой раз в году и в 104-й в карьере. Алонсо опередил экс-напарника по «Феррари» Кими Райкконена и вышел на чистое пятое место в истории по этому показателю.
Еще два призовых места позволят испанцу догнать четырехкратного чемпиона Алена Проста. Первые три строчки занимают пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завоевавший в Монреале свой 194-й подиум, Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттель (122).
У Алонсо 6 подиумов в 8 гонках за «Астон Мартин» и 2 вторых места за 3 последних Гран-при
Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ – «До следующей гонки!»
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