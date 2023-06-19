Льюис Хэмилтон: «Культовая тройка призеров. Не думаю, что когда-либо случалось подобное»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон заявил о «культовом» подиуме Гран-при Канады.

Пилот «Мерседеса» занял третье место, уступив другим многократным чемпионам мира – Максу Ферстаппену («Ред Булл») и Фернандо АлонсоАстон Мартин»). На счету призеров 11 титулов и 176 побед в «Формуле-1».

Ферстаппен и Алонсо также поделились мнениями.

«Десять лет назад меня не было на решетке. Помню, я смотрел, как они сражались друг с другом. Конечно, они хотят поменяться [со мной] местами, но я рад, что сейчас нахожусь в центре», – сообщил Макс.

«Между нами большое уважение, и в сражениях с Максом и Льюисом проявляется большой талант. Ты знаешь, что не можешь допустить ошибку, потому что ей воспользуются и сами не ошибутся», – подчеркнул Фернандо.

Льюис отреагировал на слова коллег:

«Мало что можно добавить, но я согласен с Фернандо, сражаться с этими двумя пилотами с невероятными карьерами – честь. Это культовая тройка призеров. Не знаю, случалось ли когда-либо подобное – я так не думаю.

Надеюсь, это еще повторится, и, как сказал Фернандо, мы очень уважаем друг друга, так что можем плотно сражаться и доверять друг другу. Очень надеюсь, что в будущем наши машины станут более равными, и борьба будет куда более захватывающей».

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5 комментариев

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checker
11 титулов на подиуме еще на собирались.. в Валенсии 2012 было 10.. Нандо, Кими и Михаэль
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Антон Якимцев
Ответ United_LP
ГП Испании 1993...
По фамилиям подиум огонь, но Шуми тогда ещё не был чемпионом.

А вот Валенсия 2012 - уже 10 титулов на подиуме.
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United_LP
ГП Испании 1993...
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ivan-off
Ответ United_LP
ГП Испании 1993...
у Шумахера на тот момент не было титулов и всего 1 выигранная гонка
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xamer 9
Ответ United_LP
ГП Испании 1993...
На момент гонки у Проста и Сенны было 3 титула, у Шумахера - 0. То есть если размышлять в этом ключе, то мы даже не знаем сколько в итоге наберет троица Фер-Хэм-Ало.
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