Жак Вильнев: «Инцидент с Леклером и шлемом Жиля раздули, меня и мою семью оскорбляли»

Жак Вильнев рассказал, что подвергся нападкам из-за «инцидента» с Шарлем Леклером.

Пилот « » выступает на в шлеме, отсылающем к расцветке, которую использовал , также гонявшийся за Скудерию. Леклер отказался от шлема из-за недовольства семьи, которую не предупредили об акции. В субботу команда пригласила вдову и дочь Жиля на автодром, недопонимание было улажено, и монегаску разрешили использовать ливрею.

«Чтобы прояснить ситуацию, касающуюся недавного инцидента, когда некоторые личности почувствовали необходимость оскорбить меня и мою семью в свете использования шлема моего отца, хочу предоставить контекст.

Когда я прибыл на автодром, мне позвонила сестра, которая испытывала возмущение. Она видела, что Шарль использует шлем нашего отца без предварительного уведомления и обсуждения. Это удивило всю семью, так как нас не проинформировали.

Я незамедлительно передал сообщение Шарлю, который был достаточно любезен, чтобы мне позвонить. Мы душевно поговорили, и он искренне извинился за ситуацию. Я заверил его, что считаю это трогательной данью памяти, и что лично у меня нет с этим никаких проблем.

Тем не менее, я подчеркнул, что важно связаться с моей сестрой, поскольку она контролирует все, что связано с нашим отцом. Я также предложил пригласить моих сестру и мать на трассу, чтобы уладить все возможные проблемы.

К счастью, все сработало, но было бы лучше, если бы эти обсуждения и договоренности имели место до уик-энда в уважительной и профессиональной форме.

К сожалению, инцидент раздули, что привело к ненужным противоречиям», – сообщил чемпион «Формулы-1» 1997 года.

Тед Кравиц: «Леклер отказался от шлема в честь Вильнева из-за недовольства семьи Жиля»

Семья Вильнева разрешила Леклеру использовать шлем в честь Жиля. Жак был недоволен, что с родственниками не посоветовались

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