Берни Экклстоун: «Карьеру Шумахера завершил неудачливый босс команды, ставший суперзвездой «Ф-1» благодаря сочным фразам»

Теги Берни Экклстоун Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Берни Экклстоун прошелся по Гюнтеру Штайнеру в связи с уходом Мика Шумахера из «Хааса».

Бывший руководитель «Формулы-1» полагает, что глава команды «Хаас» предопределил судьбу Шумахера. Мик покинул команду в конце 2022 года и стал резервным пилотом «Мерседеса».

«Неудачливый босс команды сделал так, что карьера Мика в «Формуле-1» завершилась на данный момент. Но как нужно относиться к заявлениям человека, который стал суперзвездой паддока благодаря сочным фразам в голливудской документалке, нацеленной на американский рынок?» – произнес Экклстоун.

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2 комментария

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United_LP
Карьеру Мика завершили крашы с его же вины. А слова Штайнера - лишь нормальная реакция любого человека, который понес убытки от этого.
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Sergio19882007
Юзеры спортса незнают что делать) они же считают Мика днищем,но в тоже время восхищаются стариком Берни) а тут такое)
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