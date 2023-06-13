Берни Экклстоун: «Карьеру Шумахера завершил неудачливый босс команды, ставший суперзвездой «Ф-1» благодаря сочным фразам»

Берни Экклстоун прошелся по Гюнтеру Штайнеру в связи с уходом Мика Шумахера из «Хааса».

Бывший руководитель «Формулы-1» полагает, что глава команды « » предопределил судьбу Шумахера. Мик покинул команду в конце 2022 года и стал резервным пилотом « ».

«Неудачливый босс команды сделал так, что карьера в «Формуле-1» завершилась на данный момент. Но как нужно относиться к заявлениям человека, который стал суперзвездой паддока благодаря сочным фразам в голливудской документалке, нацеленной на американский рынок?» – произнес Экклстоун.

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