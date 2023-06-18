Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00

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В воскресенье, 18 июня, в Монреале состоится восьмая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Канады. Старт – в 21:00 по московскому времени.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
18 июня 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
6. Эстебан Окон («Альпин»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Шарль Леклер («Феррари»)
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Серхио Перес («Ред Булл»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Пьер Гасли («Альпин»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Ник де Врис («Альфа Таури»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури»)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
 
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3 комментария

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Листок яблони
Алонсо, вперёд!
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Xosrov Namazov
Понимаю, что это не спортивно, но так хочется проблемку Максу и выигрыш Алика... хотя сзади два мерса тут и за подиум борьба будет не из простых. Но так хочется увидеть долгожданную победу Деда.
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Муса Баркин
Давай дед! Первый поул! Жду очень!
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