MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл 0,064 секунды у Баньяи, Зарко – 3-й

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Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу на Гран-при Германии с минимальным преимуществом над Франческо Баньяей из «Дукати».

На старте лидерство захватил гонщик «КТМ» Джек Миллер, который впоследствии опустился за пределы топ-5. На протяжении почти всего заезда первое место оспаривали обладатель поула Баньяя и победитель спринта Мартин. Соперники пару раз обменивались позициями, Баньяя давил на Мартина до последних метров дистанции – соперников разделили 0,064 секунды. На предпоследнем круге Франческо дошел до контакта с Хорхе.

Третье место занял еще один гонщик «Прамака» Жоан Зарко.

Победа позволила Мартину сократить отставание от Баньяи, лидирующего в чемпионате.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес получил трещину в пальце в воскресной разминке. Врачи допустили пилота «Хонды» к гонке, однако испанец снялся.

Гран-при Германии
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
18 июня 2023 года
Гонка
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 30 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,064
3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +7,013
4. Марко Беццекки («ВР46») +8,430
5. Лука Марини («ВР46») +11,679
6. Джек Миллер («КТМ») +11,904
7. Алекс Маркес («Грезини») +14,040
8. Энеа Бастианини («Дукати») +14,859
9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +17,061
10. Мигел Оливейра («РНФ») +19,648
11. Аугусто Фернандес («Гасгас») +19,997
12. Франко Морбиделли («Ямаха») +22,949
13. Фабио Куартараро («Ямаха») +25,117
14. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +25,327
15. Рауль Фернандес («РНФ») +25,503
16. Алеш Эспаргаро («Априлия») +28,543
17. Йонас Фольгер («Гасгас») +48,962
 
Сошли:
 
Брэд Биндер («КТМ»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 160 очков
2. Хорхе Мартин – 144
3. Марко Беццекки – 126
4. Жоан Зарко – 109
5. Брэд Биндер – 96
 

MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал

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1 комментарий

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Haile Selassie
Топ5 - 5 Дукати. Ничего неожиданного, едем в Ассен :D
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