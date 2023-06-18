MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл 0,064 секунды у Баньяи, Зарко – 3-й

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу на Гран-при Германии с минимальным преимуществом над Франческо Баньяей из «Дукати».

На старте лидерство захватил гонщик «КТМ» Джек Миллер, который впоследствии опустился за пределы топ-5. На протяжении почти всего заезда первое место оспаривали обладатель поула Баньяя и победитель спринта Мартин. Соперники пару раз обменивались позициями, Баньяя давил на Мартина до последних метров дистанции – соперников разделили 0,064 секунды. На предпоследнем круге Франческо дошел до контакта с Хорхе.

Третье место занял еще один гонщик «Прамака» Жоан Зарко.

Победа позволила Мартину сократить отставание от Баньяи, лидирующего в чемпионате.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес получил трещину в пальце в воскресной разминке. Врачи допустили пилота «Хонды» к гонке, однако испанец снялся.

Гран-при Германии

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

18 июня 2023 года

Гонка

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 30 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,064

3. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +7,013

4. Марко Беццекки («ВР46») +8,430

5. Лука Марини («ВР46») +11,679

6. Джек Миллер («КТМ») +11,904

7. Алекс Маркес («Грезини») +14,040

8. Энеа Бастианини («Дукати») +14,859

9. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +17,061

10. Мигел Оливейра («РНФ») +19,648

11. Аугусто Фернандес («Гасгас») +19,997

12. Франко Морбиделли («Ямаха») +22,949

13. Фабио Куартараро («Ямаха») +25,117

14. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +25,327

15. Рауль Фернандес («РНФ») +25,503

16. Алеш Эспаргаро («Априлия») +28,543

17. Йонас Фольгер («Гасгас») +48,962

Сошли:

Брэд Биндер («КТМ»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 160 очков

2. Хорхе Мартин – 144

3. Марко Беццекки – 126

4. Жоан Зарко – 109

5. Брэд Биндер – 96

MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал

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