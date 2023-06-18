MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл 0,064 секунды у Баньяи, Зарко – 3-й
Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу на Гран-при Германии с минимальным преимуществом над Франческо Баньяей из «Дукати».
На старте лидерство захватил гонщик «КТМ» Джек Миллер, который впоследствии опустился за пределы топ-5. На протяжении почти всего заезда первое место оспаривали обладатель поула Баньяя и победитель спринта Мартин. Соперники пару раз обменивались позициями, Баньяя давил на Мартина до последних метров дистанции – соперников разделили 0,064 секунды. На предпоследнем круге Франческо дошел до контакта с Хорхе.
Третье место занял еще один гонщик «Прамака» Жоан Зарко.
Победа позволила Мартину сократить отставание от Баньяи, лидирующего в чемпионате.
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес получил трещину в пальце в воскресной разминке. Врачи допустили пилота «Хонды» к гонке, однако испанец снялся.
MotoGP. Гран-при Германии. Мартин выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й
MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал
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