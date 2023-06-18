Ферстаппен выиграл 25-й поул в «Формуле-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Канады.
Ферстаппен завоевал пятый поул в 2023 году и 25-й в карьере, став 11-м человеком в истории, достигшим данной отметки. По общему количеству поул-позиций нидерландец обогнал многократных чемпионов мира Ники Лауду и Нельсона Пике.
Еще один поул позволит Ферстаппену сравняться с другим двукратным обладателем титула «Формулы-1» – Микой Хаккиненом.
Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию, Хюлькенберг – 2-й, Алонсо – 3-й
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