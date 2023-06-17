Тед Кравиц: «Леклер отказался от шлема в честь Вильнева из-за недовольства семьи Жиля»
Тед Кравиц рассказал, почему Шарль Леклер отказался от шлема, посвященного Жилю Вильневу.
К Гран-при Канады гонщик «Феррари» подготовил ливрею, отсылающую к расцветке, которую использовал Вильнев. Именем легенды Скудерии назван автодром в Монреале.
Родственникам Вильнева – в частности, его сыну, чемпиону «Формулы-1» 1997 года Жаку Вильневу – не понравилось, что дизайн Жиля используют вместе со спонсорскими наклейками.
«В начале уик-энда «Феррари» выложила пост о том, как Шарль Леклер почтит память Жиля Вильнева с помощью, можно сказать, гибридного дизайна шлема.
Насколько мы понимаем, семья Вильнева и Жак Вильнев были недовольны появлением лого «Феррари» и спонсоров и посчитали, что с ними могли посоветоваться.
В ответ «Феррари» и Шарль Леклер сказали: «Мы намеревались отдать дань памяти с благими намерениями. Мы никоим образом не хотели использовать дизайн шлема Жиля Вильнева ради рекламы наших спонсоров».
Они сильно извинялись, если это обидело семью Вильнева, и, чтобы не обострять ситуацию, Шарль Леклер вернулся к своему обычному дизайну», – поделился информацией журналист Sky Sports.
Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады
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