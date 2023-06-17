Тед Кравиц: «Леклер отказался от шлема в честь Вильнева из-за недовольства семьи Жиля»

Тед Кравиц рассказал, почему Шарль Леклер отказался от шлема, посвященного Жилю Вильневу.

К Гран-при Канады гонщик « » подготовил ливрею, отсылающую к расцветке, которую использовал Вильнев. Именем легенды Скудерии назван автодром в Монреале.

Родственникам Вильнева – в частности, его сыну, чемпиону «Формулы-1» 1997 года Жаку Вильневу – не понравилось, что дизайн Жиля используют вместе со спонсорскими наклейками.

«В начале уик-энда «Феррари» выложила пост о том, как Шарль Леклер почтит память с помощью, можно сказать, гибридного дизайна шлема.

Насколько мы понимаем, семья Вильнева и были недовольны появлением лого «Феррари» и спонсоров и посчитали, что с ними могли посоветоваться.

В ответ «Феррари» и Шарль Леклер сказали: «Мы намеревались отдать дань памяти с благими намерениями. Мы никоим образом не хотели использовать дизайн шлема Жиля Вильнева ради рекламы наших спонсоров».

Они сильно извинялись, если это обидело семью Вильнева, и, чтобы не обострять ситуацию, вернулся к своему обычному дизайну», – поделился информацией журналист Sky Sports.

Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады

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