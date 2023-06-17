Тед Кравиц: «Леклер отказался от шлема в честь Вильнева из-за недовольства семьи Жиля»

Теги Феррари Жиль Вильнев Жак Вильнев Формула-1 Шарль Леклер стиль шлемы Авто

Тед Кравиц рассказал, почему Шарль Леклер отказался от шлема, посвященного Жилю Вильневу.

К Гран-при Канады гонщик «Феррари» подготовил ливрею, отсылающую к расцветке, которую использовал Вильнев. Именем легенды Скудерии назван автодром в Монреале.

Родственникам Вильнева – в частности, его сыну, чемпиону «Формулы-1» 1997 года Жаку Вильневу – не понравилось, что дизайн Жиля используют вместе со спонсорскими наклейками.

«В начале уик-энда «Феррари» выложила пост о том, как Шарль Леклер почтит память Жиля Вильнева с помощью, можно сказать, гибридного дизайна шлема.

Насколько мы понимаем, семья Вильнева и Жак Вильнев были недовольны появлением лого «Феррари» и спонсоров и посчитали, что с ними могли посоветоваться.

В ответ «Феррари» и Шарль Леклер сказали: «Мы намеревались отдать дань памяти с благими намерениями. Мы никоим образом не хотели использовать дизайн шлема Жиля Вильнева ради рекламы наших спонсоров».

Они сильно извинялись, если это обидело семью Вильнева, и, чтобы не обострять ситуацию, Шарль Леклер вернулся к своему обычному дизайну», – поделился информацией журналист Sky Sports.

Леклер посвятил Жилю Вильневу шлем для Гран-при Канады

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
Жак странный человек всё-таки
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Третий подход к снаряду
Ответ Анри Карлайл
Это его сын. Для него это личное. Ничего странного здесь нет
Это не отменяет того, что он странный)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V3ttel
Ответ Третий подход к снаряду
Это не отменяет того, что он странный)
Это не отменяет факта команды Феррари спекулировать на памяти Вильнева. Зачем это лицимерие. Без спонсоров слабо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий