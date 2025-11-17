Дженсон Баттон о выступлениях в WEC: «Есть два момента, которые имеют для меня значение»

Баттон назвал ярчайшие моменты карьеры в WEC.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о лучших моментах за время его выступлений в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

В частности, британец отметил «24 часа Ле-Мана» 2023 года, где выступил в классе Garage 56, который предназначен для демонстрации инновационных технологий.

Баттон пилотировал «Шевроле » Camaro ZL1 из NASCAR , а его напарниками были семикратный чемпион американской серии Джимми Джонсон и победитель марафона в Ле-Мане Майк Роккенфеллер.

«Есть два момента, которые имеют для меня значение. Первый – это гонка в Бразилии [этого года], поскольку мы взяли дубль [с «Кадиллаком »].

Конкретно наша машина не оказалась на верхней строчке, но меня это не волнует. Дело в атмосфере, в самом моменте, когда мы взяли дубль в настолько конкурентоспособном чемпионате – с довольно новой для команды машиной. Это было исключительное выступление. Я очень горжусь всей командой.

Другой особенный момент в WEC был, пожалуй, не в этой команде. Я бы назвал участие в Garage 56. Просто потому, что никому другому не доводилось выступать в этом классе. Это был очень крутой проект, который, вероятно, уже не повторится», – сказал Баттон.

