  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дженсон Баттон о выступлениях в WEC: «Есть два момента, которые имеют для меня значение»
0

Дженсон Баттон о выступлениях в WEC: «Есть два момента, которые имеют для меня значение»

Баттон назвал ярчайшие моменты карьеры в WEC.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о лучших моментах за время его выступлений в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

В частности, британец отметил «24 часа Ле-Мана» 2023 года, где выступил в классе Garage 56, который предназначен для демонстрации инновационных технологий.

Баттон пилотировал «Шевроле» Camaro ZL1 из NASCAR, а его напарниками были семикратный чемпион американской серии Джимми Джонсон и победитель марафона в Ле-Мане Майк Роккенфеллер.

«Есть два момента, которые имеют для меня значение. Первый – это гонка в Бразилии [этого года], поскольку мы взяли дубль [с «Кадиллаком»].

Конкретно наша машина не оказалась на верхней строчке, но меня это не волнует. Дело в атмосфере, в самом моменте, когда мы взяли дубль в настолько конкурентоспособном чемпионате – с довольно новой для команды машиной. Это было исключительное выступление. Я очень горжусь всей командой.

Другой особенный момент в WEC был, пожалуй, не в этой команде. Я бы назвал участие в Garage 56. Просто потому, что никому другому не доводилось выступать в этом классе. Это был очень крутой проект, который, вероятно, уже не повторится», – сказал Баттон.  

Дженсон Баттон о главных моментах карьеры: «Победа в картинге, первые подиум и победа в Гран-при и титулы в «Ф-1» и «Супер ГТ»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
гонки на выносливость
logoДженсон Баттон
Кадиллак
logoWEC
logoNASCAR
logo24 часа Ле-Мана
Шевроле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дженсон Баттон о шансах Ферстаппена на титул: «В Лас-Вегасе Максу будет нужно выжать из ситуации абсолютный максимум»
4 минуты назад
Тото Вольфф о борьбе в чемпионате: «Не сомневаюсь, «Мерседес» ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
56 минут назад
Маттиа Бинотто о сезоне-2026: «Лучшей окажется команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать болид»
сегодня, 15:01
Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии
сегодня, 14:11
Альдо Коста: «Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»
сегодня, 12:24
«Заубер» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
сегодня, 11:27Фото
Дженсон Баттон о проблемах Пиастри: «Для меня были важные близкие люди, которые могли сказать, что я не мог забыть, как управлять болидом»
сегодня, 11:20
В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025
сегодня, 10:28Фото
Серхио Перес: «Не имеет значения, на каких позициях «Кадиллак» окажется в начале пути. Важен прогресс»
сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото