Льюис Хэмилтон – Ферстаппену: «Ты уничтожал меня в медленных поворотах. У «Ред Булл» безумная задняя часть болида»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон рассказал о слабом месте болида «Мерседеса» после подиума в Монреале.

Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Канады и сообщил, что не мог бороться с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«К сожалению, темпа сегодня не было. Мы знали, что это не лучший автодром для нас из-за проблем в медленных поворотах. Именно там я терял по отношению к Фернандо и Максу – на выезде фактически из каждого поворота.

Нужно добавить прижимной силы и эффективности в задней части болида. Я все еще считаю, что мы этого добьемся, но сегодня мы были чуть ближе по темпу и движемся в верном направлении», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1».

Также Льюис высказался о проблемах в беседе с Максом в комнате призеров:

«В низкоскоростных поворотах мы отстой. Там ты меня просто уничтожал, на выезде из медленных участков – на самом деле чуть ли ни во всех поворотах.

У вас безумная задняя часть болида».

«Моя?» – спросил Алонсо.

«Его, – ответил Хэмилтон, указывая на Ферстаппена. – Но ваша тоже замечательная».

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5 комментариев

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Александр Деев
Ответ grag68
В гонке изучил заднюю часть машины, после гонки переднюю, щас прикинет х.. к носу и начнет пилить самовоз. На инженеров, похоже, надежды нету
Эти инженеры ему 6 титулов подарили. Уж если на кого надежда так именно на них.
+9
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+9
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Alex Sin
Ответ Александр Деев
Эти инженеры ему 6 титулов подарили. Уж если на кого надежда так именно на них.
Местный религиозный культ, похоже начал веровать, что Льюис ещё и гений инженерной мысли и сам себе болиды строит. Короче и швец, и жнец, и на дуде игрец.)
+5
0
+5
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grag68
В гонке изучил заднюю часть машины, после гонки переднюю, щас прикинет х.. к носу и начнет пилить самовоз. На инженеров, похоже, надежды нету
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Lanc
Когда побеждает сам, то мастерство решает, а когда соперник - задняя часть болида.
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Сергей Богатырёв
Ответ Александр Деев
Эти инженеры ему 6 титулов подарили. Уж если на кого надежда так именно на них.
тех, которые титулы подарили, в основном уже растащили по другим гаражам
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