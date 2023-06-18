Льюис Хэмилтон – Ферстаппену: «Ты уничтожал меня в медленных поворотах. У «Ред Булл» безумная задняя часть болида»

Льюис Хэмилтон рассказал о слабом месте болида «Мерседеса» после подиума в Монреале.

Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Канады и сообщил, что не мог бороться с пилотом « » и представителем «Астон Мартин» .

«К сожалению, темпа сегодня не было. Мы знали, что это не лучший автодром для нас из-за проблем в медленных поворотах. Именно там я терял по отношению к Фернандо и Максу – на выезде фактически из каждого поворота.

Нужно добавить прижимной силы и эффективности в задней части болида. Я все еще считаю, что мы этого добьемся, но сегодня мы были чуть ближе по темпу и движемся в верном направлении», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1».

Также Льюис высказался о проблемах в беседе с Максом в комнате призеров:

«В низкоскоростных поворотах мы отстой. Там ты меня просто уничтожал, на выезде из медленных участков – на самом деле чуть ли ни во всех поворотах.

У вас безумная задняя часть болида».

«Моя?» – спросил Алонсо.

«Его, – ответил Хэмилтон, указывая на Ферстаппена. – Но ваша тоже замечательная».

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