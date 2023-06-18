MotoGP. Маркес сломал палец, но выступит на Гран-при Германии. Марк упал 5 раз за уик-энд

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Гран-при Германии MotoGP Марк Маркес Здоровье Авто

Гонщик «Хонды» Марк Маркес допустил пятое падение за один уик-энд.

Очередной инцидент случился в воскресном разогреве на Гран-при Германии: Марк на высокой скорости вылетел в гравий. Врачи обнаружили, что шестикратный чемпион MotoGP получил «очень маленькую» трещину в указательном пальце левой руки. Испанца допустили к гонке, которая состоится в 15:00 по московскому времени.

Накануне Маркес упал трижды по ходу одной лишь квалификации.

MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал

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4 комментария

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Luca di Montezemolo
Нет смысла выступать на этом опасном ведре ради 8-10 места. Хонду надо вообще дисквальнуть из чампа, ведро вообще не управляемое, хотя сегодня должно было быть лучше, сменить должны были настройки, но это бесполезно похоже.
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Incendier Deafening
Я смотрел мото жп лет 15 назад пристально, но не помню, чтоб кто-то падал часто и что-то ломал. Сейчас просматриваю раздел авто, и почти всегда вижу что каждую гонку кто-то пропускает из-за падений, переломов, ушибов. Что там вообще происходит?)))
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M93
Ответ Incendier Deafening
Я смотрел мото жп лет 15 назад пристально, но не помню, чтоб кто-то падал часто и что-то ломал. Сейчас просматриваю раздел авто, и почти всегда вижу что каждую гонку кто-то пропускает из-за падений, переломов, ушибов. Что там вообще происходит?)))
У Хонды мотоцикл маньяк убийца. В начале сезона Маркес уже ломал палец. Сейчас в чемпионате из-за переломов отсутствуют Мир и Ринс. Маркес на этом этапе несколько раз падал пытаясь сделать на байке то, на что как все убедились не способен и спринт гонку он уже ехал без риска. Эта Хонда неуправляемая. Было видно как его болтало даже на прямой и он ловил байк.

Но даже без Хонды падений стало больше. Это связано в том числе с новым форматом с этого сезона - спринт гонки. Дистанция короче, шины беречь не нужно и гонщики больше рискуют.
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Марат Кагин
Ответ Incendier Deafening
Я смотрел мото жп лет 15 назад пристально, но не помню, чтоб кто-то падал часто и что-то ломал. Сейчас просматриваю раздел авто, и почти всегда вижу что каждую гонку кто-то пропускает из-за падений, переломов, ушибов. Что там вообще происходит?)))
на спортс вроде была новость о том, что после введения аэродинамических обвесов нагрузка на пилотов сильно выросла. они там сейчас все рекорды скорости бьют
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