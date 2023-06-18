MotoGP. Маркес сломал палец, но выступит на Гран-при Германии. Марк упал 5 раз за уик-энд

Гонщик « » Марк Маркес допустил пятое падение за один уик-энд.

Очередной инцидент случился в воскресном разогреве на Гран-при Германии: Марк на высокой скорости вылетел в гравий. Врачи обнаружили, что шестикратный чемпион MotoGP получил «очень маленькую» трещину в указательном пальце левой руки. Испанца допустили к гонке, которая состоится в 15:00 по московскому времени.

Накануне Маркес упал трижды по ходу одной лишь квалификации.

MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал

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