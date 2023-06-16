Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн (Daily Mail)

Пилот « » хочет продлить контракт с немецкой командой сразу на 5 лет.

По информации Daily Mail, требования Хэмилтона заключаются в подписании соглашения на 5 лет, в рамках которого он должен будет получить £250 млн.

В то же время в «Мерседесе» изначально хотели подписать с Хэмилтоном соглашение на один сезон с возможностью дальнейшего продления.

По словам источника британского издания, знакомого с ситуацией, сторонам, вероятно, придется пойти на компромисс:

«Вероятно, им придется найти какой-то компромисс, потому что хотя Джордж Расселл, вероятно, и смирился с мыслью, что Льюис будет рядом еще пару лет, он может не согласиться оставаться в тени напарника на протяжении такого количества времени.

Да, есть заманчивый вариант с «Феррари», но Льюис, вероятно, пришел к выводу, что его единственная надежда все-таки выиграть восьмой титул – это остаться в «Мерседесе». Так что переговоры затягивает не фактор денег».

Хэмилтон и «Мерседес» спорят о новой сделке – из-за денег. Под инсайды о переговорах Льюиса и «Феррари»