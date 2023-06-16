Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн (Daily Mail)

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон хочет продлить контракт с немецкой командой сразу на 5 лет.

По информации Daily Mail, требования Хэмилтона заключаются в подписании соглашения на 5 лет, в рамках которого он должен будет получить £250 млн.

В то же время в «Мерседесе» изначально хотели подписать с Хэмилтоном соглашение на один сезон с возможностью дальнейшего продления.

По словам источника британского издания, знакомого с ситуацией, сторонам, вероятно, придется пойти на компромисс:

«Вероятно, им придется найти какой-то компромисс, потому что хотя Джордж Расселл, вероятно, и смирился с мыслью, что Льюис будет рядом еще пару лет, он может не согласиться оставаться в тени напарника на протяжении такого количества времени.

Да, есть заманчивый вариант с «Феррари», но Льюис, вероятно, пришел к выводу, что его единственная надежда все-таки выиграть восьмой титул – это остаться в «Мерседесе». Так что переговоры затягивает не фактор денег».

Хэмилтон и «Мерседес» спорят о новой сделке – из-за денег. Под инсайды о переговорах Льюиса и «Феррари»

18 комментариев

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ierdnA
Так вот про какую путеводную звезду шла речь
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Mr.BadGuy
Ответ Jack 13th
Конечно, не фактор денег. Конечно. О чём вы?
Не фактор денег, а фактор их количества
+5
-2
+3
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Jack 13th
Конечно, не фактор денег. Конечно. О чём вы?
+4
-2
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Luca di Montezemolo
Ключевые слова здесь daily mail. А чего не миллиард и 10 лет ?
+5
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うちはイタチ
конечно, верим
+2
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Великий Алонсо
Ахахахахааахах, гуляй короче. С такими запросами пинок под зад от Тото и до свидания 🤣🤣🤣
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ timx
5 лет для топ-пилотов это не новость, и скорее стабильность! Льюис страхуется и гарантирует преданность, это нормально. В целом думаю даже мало просит, с учётом что уже сейчас команда Ф1 стоит не менее 1 ярда, а Феррари, РБ, Мерседес не менее 2х ярдов, то за в 65 лям в год это мало для 7 раз чемпион!
Я очень сильно удивлюсь, если он подпишет контракт на больше, чем 3 года.
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timx
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Да нет, не нужен ему такой длинный контрак, ему норм по 1-2 сезона брать и по новой договариваться, он так и делал по-моему последние пару раз.
То что было ранее уже не работает, 1-2 года для топ пилота это уже не актуально, это только для молодых. Все топ пилоты на 5 лет.
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