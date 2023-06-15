Борис Ротенберг: «Не допускать российских пилотов противозаконно. Как несовершеннолетний может подписать, что надо предать свою страну?»

Теги ФИА регламент Борис Ротенберг-старший Авто

Борис Ротенберг считает, что с гонщиками из России обращаются несправедливо.

Основатель «СМП Рейсинг» поделился мнением о том, что российские спортсмены должны согласиться на условия ФИА, если хотят участвовать в международных стартах.

– Как вы относитесь к тому, что ФИА требует подписывать письмо, не допускает российских пилотов?

– Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, как он может это подписать и как на это реагировать будут? И что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.

На самом деле это не по-спортивному. Спорт должен быть вне политики. Он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура – они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, и правда всегда победит.

Борис Ротенберг: «Не мог заставить Шварцмана остаться в России. Его можно понять, но я бы так не поступил»

22 комментария

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VictorVallecano
Не те ли предают свою страну, кто отправляет на убой сотни тысяч своих граждан?
+69
-1
+68
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Лжетрофеич
Предать свою страну - это развязать братоубийственную войну с соседом и стать в результате мировым изгоем.
А не это вот всё...
+45
-2
+43
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Вечно в бане
«И что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.»

То есть письма Ротенберг не видел, что в нем, Ротенберг не знает, но подписать его, по мнению Ротенберга - предать страну.

Даже и не знаю, кто больший ######, сам Ротенберг, или тот, кто такие речи «хавает».
+26
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+26
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Костя Кот
Ответ VictorVallecano
Не те ли предают свою страну, кто отправляет на убой сотни тысяч своих граждан?
да, они
+16
0
+16
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adimsonekat
У нас сейчас иметь свою, отличную от кремлевских чиновников, точку зрения - предательство. Ну и мантра, про спорт вне политики, уже настолько заезжена. Расскажите это шайке спортсменов в Госдуме, всяким Терюшковым, Фетисовым, Третьякам.
+14
0
+14
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Alex_V69
Письма не видел, но осуждаю)
+11
0
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Мистер Блин
свою страну это какую, Борян? где родился, или где воруешь? или чьё гражданство получил?
+10
0
+10
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Forza
Незаконно - подай в суд. Вроде простая логика нет?
Ну а с фразы о том что спорт должен быть вне политики от Бориса Ротенберга можно только посмеяться. Он как ослик ИА из Винни-Пуха: " Входит в политику... И выходит из политики. Входит... Выходит. Входит... Выходит"
+9
0
+9
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Андрей Собченко
Как вообще можно такой бред писать про объединение? Убивать людей , разрушать города и в то же время - "спорт объединяет".
+8
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BearS
Предать может только совершеннолетний (с) цитаты великих
+9
-1
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Лжетрофеич
Ответ grag68
Ну если у соседа герой Бандера, то почему нет) Если твой сосед нацик, то рекомендуется его постоянно подмолаживать) И да, если ты изгой у лярда пидор..ов, то должен радоваться. И это далеко не весь мир
странная логика... Сталин пострашнее Бандеры раз эдак в тыщу. И тут он вполне себе герой (думаю, что у большей части населения, чем Бандера у украинцев). Следует ли из этого, что наши соседи должны нас "подмолаживать" (что бы это ни значило)?
Вторая часть реплики - это, извини, из серии "зелен виноград"
+6
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anshef
Ответ Forza
Незаконно - подай в суд. Вроде простая логика нет? Ну а с фразы о том что спорт должен быть вне политики от Бориса Ротенберга можно только посмеяться. Он как ослик ИА из Винни-Пуха: " Входит в политику... И выходит из политики. Входит... Выходит. Входит... Выходит"
Они не выходят, эта банда как вошла в 2000-м и уже не выйдет.
+6
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Лжетрофеич
Ответ Onion
Писать бессмысленную пафосную фигню - это не предательство. Просто дурак.
Я и не про него пишу. Кстати, он далеко не дурак, но, как и многие, не может посмотреть на несколько ходов вперед (синдром Карякина я называю). Не говорю о морали или там воспитании, это тут лишнее
+5
-1
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Мистер Блин
Ответ VictorVallecano
Не те ли предают свою страну, кто отправляет на убой сотни тысяч своих граждан?
одних отправляют, да, другие клоуны сами идут, родина у них в опасности))) что то я по лицам наших спортсменов, например, этого не вижу)))
+2
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Margor
Он про Финляндию?
+2
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Atsuktuvas
Защищают несовершеннолетних от возможной пропаганды ЛГБТК+, согласно российскому законодательству.
+2
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Al561
Ротенбергов развелось
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4 shizzle ma nizzle
им все должны, а они никому и ничего
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Pikachu Pikachu
Ответ Мистер Блин
одних отправляют, да, другие клоуны сами идут, родина у них в опасности))) что то я по лицам наших спортсменов, например, этого не вижу)))
Большинство "добровольцев" идет за длинным рублем, а отнюдь из-за защиты родины. Пока 200 тысяч платить не стали, потока желающих такого не было даже близко
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Atsuktuvas
Защищают несовершеннолетних от возможной пропаганды ЛГБТК+, согласно российскому законодательству.
ЛГБТКонсультант+
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