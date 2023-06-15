Борис Ротенберг: «Не допускать российских пилотов противозаконно. Как несовершеннолетний может подписать, что надо предать свою страну?»
Борис Ротенберг считает, что с гонщиками из России обращаются несправедливо.
Основатель «СМП Рейсинг» поделился мнением о том, что российские спортсмены должны согласиться на условия ФИА, если хотят участвовать в международных стартах.
– Как вы относитесь к тому, что ФИА требует подписывать письмо, не допускает российских пилотов?
– Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, как он может это подписать и как на это реагировать будут? И что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.
На самом деле это не по-спортивному. Спорт должен быть вне политики. Он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура – они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, и правда всегда победит.
Борис Ротенберг: «Не мог заставить Шварцмана остаться в России. Его можно понять, но я бы так не поступил»
А не это вот всё...
То есть письма Ротенберг не видел, что в нем, Ротенберг не знает, но подписать его, по мнению Ротенберга - предать страну.
Даже и не знаю, кто больший ######, сам Ротенберг, или тот, кто такие речи «хавает».
Ну а с фразы о том что спорт должен быть вне политики от Бориса Ротенберга можно только посмеяться. Он как ослик ИА из Винни-Пуха: " Входит в политику... И выходит из политики. Входит... Выходит. Входит... Выходит"
Вторая часть реплики - это, извини, из серии "зелен виноград"