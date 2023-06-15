Борис Ротенберг: «Не допускать российских пилотов противозаконно. Как несовершеннолетний может подписать, что надо предать свою страну?»

Борис Ротенберг считает, что с гонщиками из России обращаются несправедливо.

Основатель «СМП Рейсинг» поделился мнением о том, что российские спортсмены должны согласиться на условия , если хотят участвовать в международных стартах.

– Как вы относитесь к тому, что ФИА требует подписывать письмо, не допускает российских пилотов?

– Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, как он может это подписать и как на это реагировать будут? И что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.

На самом деле это не по-спортивному. Спорт должен быть вне политики. Он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура – они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, и правда всегда победит.

Борис Ротенберг: «Не мог заставить Шварцмана остаться в России. Его можно понять, но я бы так не поступил»