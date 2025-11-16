Ральф Шумахер о Стролле и Алонсо: «В квалификациях – ноль против бесконечности. Стоит снять розовые очки»

Шумахер резко отозвался о выступлениях Стролла в паре с Алонсо.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер проанализировал скорость Ланса Стролла в сравнении с Фернандо Алонсо .

Канадец ни разу не опередил напарника по «Астон Мартин » в квалификациях в 2025 году.

«Астон Мартин» тоже ищет гонщиков, конечно.

В квалификациях – ноль против бесконечности, что тут еще скажешь. Я знаю, что «Астон Мартин» очень чувствительно к этому относится, но все просто – да, это катастрофа.

И я повторюсь: меня также удивляет Ланс, ведь, полагаю, ему сложно этим заниматься. В гонках он иногда проявляет себя, но если ты стабильно медленнее Фернандо Алонсо – безусловно, выдающегося таланта, но уже завершающего карьеру – то, может, стоит снять розовые очки и принять реальность.

Справедливости ради, необходимо сказать, что сейчас Ланс Стролл не является главной проблемой «Астон Мартин». Проблема в самой машине, не так ли? Безусловно, он способен набирать очки, быть хорошим вторым номером, но в данном случае отцовская гордость [Лоренса Стролла] перевешивает реальность, надо это признать.

Его деньги – его команда, и, если рассуждать так – что есть, то есть. Если же посмотреть со стороны, то, пожалуй, нужно сказать, что в случае ухода Фернандо Алонсо приглашение двух новых пилотов стало бы не таким уж плохим решением», – заявил Ральф.

