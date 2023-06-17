MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в квалификации к Гран-при Германии.

Лидер сезона опередил гонщика «ВР46» Луку Марини и Джека Миллера из «КТМ». Пилот «Хонды» Марк Маркес допустил падение в первом сегменте квалификации, однако пробился во вторую часть сессии, где упал еще дважды. В итоге шестикратный чемпион MotoGP стал седьмым.

Гран-при Германии

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

16 июня 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.21,409

2. Лука Марини («ВР46») +0,078

3. Джек Миллер («КТМ») +0,083

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,356

5. Марко Беццекки («ВР46») +0,527

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,586

7. Марк Маркес («Хонда») +0,604

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,635

9. Брэд Биндер («КТМ») +0,638

10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,813

11. Энеа Бастианини («Дукати») +0,830

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,012

В мотогонках новый рекорд скорости – 366 км/ч! Нынешняя MotoGP – быстрейшая в истории, среди райдеров эпидемия переломов

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram