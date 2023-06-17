MotoGP. Гран-при Германии. Баньяя выиграл квалификацию, Марини – 2-й, Миллер – 3-й, Марк Маркес трижды упал
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в квалификации к Гран-при Германии.
Лидер сезона опередил гонщика «ВР46» Луку Марини и Джека Миллера из «КТМ». Пилот «Хонды» Марк Маркес допустил падение в первом сегменте квалификации, однако пробился во вторую часть сессии, где упал еще дважды. В итоге шестикратный чемпион MotoGP стал седьмым.
Гран-при Германии
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
16 июня 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.21,409
2. Лука Марини («ВР46») +0,078
3. Джек Миллер («КТМ») +0,083
4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,356
5. Марко Беццекки («ВР46») +0,527
6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,586
7. Марк Маркес («Хонда») +0,604
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,635
9. Брэд Биндер («КТМ») +0,638
10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,813
11. Энеа Бастианини («Дукати») +0,830
12. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,012
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